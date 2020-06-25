Экономика
Вести.RuМВФ прогнозирует падение российского ВВП
"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
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Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Общественная служба новостей 03:45
Политика
Власти Нидерландов решили расследовать роль Украины в крушении MH17
8 июня сообщалось, что власти США проинформировали прокуратуру Нидерландов о невозможности предоставить дополнительные данные, которые бы подкрепляли версию о запуске ракеты ЗРК "Бук" по Boeing компании "Малайзийские авиалинии" на востоке Украины в 2014 году.
Международная жизнь 23 июня в 09:06
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.
Реальное время 23 июня в 14:05
Происшествия
Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве
По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
RT на русском 07:53
Футбол
Невеста Роналду показала, как отдыхает на роскошной яхте
Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, показала в соцсетях, как отдыхает на яхте.
Metaratings 06:17
Футбол
16-летний вратарь вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины
В Кубке Украины завершился второй полуфинальный матч, в котором за прав сыграть с киевским «Динамо» за трофей встретились «Мариуполь» и «Ворскла».
Евро-футбол.ру вчера в 15:49
Общество
Кинотеатры в России могут заработать к 15 июля
Кинотеатры в стране могут открыться к 15 июля, открытие зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.
РИА Новости 05:16
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27
Политика
Лукашенко пообещал обсудить с Путиным «вмешательство России в выборы»
Белорусский лидер отметил, что планирует обсудить это с президентом России Владимиром Путиным.
РБК 06:02
Футбол
В ФК «Оренбург» произошла вспышка коронавируса
Ранее журналист телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил в своем Telegram-канале, что несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.
РБК 07:51
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК 05:33
Здоровье
Врач-терапевт сообщил о главном коварстве коронавируса
Алексей Коновалов считает, что даже после того, как пациента выписывают из медицинского учреждения, ему требуется определенный реабилитационный период.
Evo-rus.com 07:59
Происшествия
В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег
Польские дальнобойщики избили двух украинских коллег в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.
Известия вчера в 19:45
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:07
Армия и оружие
Протурецкие боевики заявили о бое с российским спецназом в Сирии
Протурецкие боевики, базирующиеся на юге сирийской провинции Идлиб, заявили, что сегодня, 24 июня, на рассвете на один из их блокпостов напали бойцы российского спецназа.
Московский Комсомолец вчера в 08:22
Общество
В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю
РИА Новости 07:10
Общество
Пылевое облако из Сахары надвигается на Кубу
Пылевое облако из пустыни Сахара (Африка) движется в направлении Кубы и уже достигло восточной части Карибского моря, заявил главный специалист группы прогнозирования метеорологического центра Сьего-де-Авила Орландо Кордова 22 июня, на своей странице на сервисе Twitter.
ИА Красная Весна 22 июня в 15:39
Политика
Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции
Путин еще раз напомнил, что закон не требовал проведения всероссийского голосования для принятия поправок.
РБК 07:30
Политика
Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества
Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества, об этом сообщил замглавы федерального агентства Михаил Брюханов.
RT на русском 07:30
Общество
Госдума может установить право собственности на телефонные номера
Москва, 25 июня 2020, 07:19 — REGNUM Законопроект о праве собственности граждан на телефонные номера подготовили и намерены внести в Госдуму 25 июня депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов.
REGNUM 00:19
Общество
Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США
Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20
Шоу-бизнес
Сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна
Что происходит 07:56
Общество
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Общество
СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск
Переехавшему из России на Украину журналисту Айдеру Муждабаеву предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, он объявлен в международный розыск, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости 08:00
Здоровье
Минздрав подтвердил смерть саратовского медика с коронавирусом
Сегодня, 25 июня, в минздраве Саратовской области состоялся очередной брифинг по коронавирусу.
Saratovnews 05:53
Футбол
В РПЛ отреагировали на вспышку коронавируса в «Оренбурге»
Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал информацию о вспышке коронавируса в «Оренбурге».
Нева Спорт 07:01