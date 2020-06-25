Экономика

Вести.RuВести.RuМВФ прогнозирует падение российского ВВП

"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
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МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Газета.Ru04:29

МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

Вести.Ru02:33

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАССвчера в 09:17

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБКвчера в 10:00

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 09:30

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

Эхо Москвывчера в 20:04

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфаксвчера в 09:06
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Общественная служба новостей 03:45
306
Политика

Власти Нидерландов решили расследовать роль Украины в крушении MH17

8 июня сообщалось, что власти США проинформировали прокуратуру Нидерландов о невозможности предоставить дополнительные данные, которые бы подкрепляли версию о запуске ракеты ЗРК "Бук" по Boeing компании "Малайзийские авиалинии" на востоке Украины в 2014 году.
Международная жизнь 23 июня в 09:06
312
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.
Реальное время 23 июня в 14:05
5,9K
Происшествия

Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве

По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
RT на русском 07:53
Футбол

Невеста Роналду показала, как отдыхает на роскошной яхте

Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, показала в соцсетях, как отдыхает на яхте.
Metaratings 06:17
Футбол

16-летний вратарь вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины

В Кубке Украины завершился второй полуфинальный матч, в котором за прав сыграть с киевским «Динамо» за трофей встретились «Мариуполь» и «Ворскла».
Евро-футбол.ру вчера в 15:49
Общество

Кинотеатры в России могут заработать к 15 июля

Кинотеатры в стране могут открыться к 15 июля, открытие зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.
РИА Новости 05:16
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27
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Политика

Лукашенко пообещал обсудить с Путиным «вмешательство России в выборы»

Белорусский лидер отметил, что планирует обсудить это с президентом России Владимиром Путиным.
РБК 06:02
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Футбол

В ФК «Оренбург» произошла вспышка коронавируса

Ранее журналист телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил в своем Telegram-канале, что несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.
РБК 07:51
1
Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК 05:33
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Здоровье

Врач-терапевт сообщил о главном коварстве коронавируса

Алексей Коновалов считает, что даже после того, как пациента выписывают из медицинского учреждения, ему требуется определенный реабилитационный период.
Evo-rus.com 07:59
10
Происшествия

В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег

Польские дальнобойщики избили двух украинских коллег в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.
Известия вчера в 19:45
24
Общество

Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
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Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:07
26
Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
4K
Армия и оружие

Протурецкие боевики заявили о бое с российским спецназом в Сирии

Протурецкие боевики, базирующиеся на юге сирийской провинции Идлиб, заявили, что сегодня, 24 июня, на рассвете на один из их блокпостов напали бойцы российского спецназа.
Московский Комсомолец вчера в 08:22
1
Общество

В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю

РИА Новости 07:10
3,5K
Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
1,2K
Общество

Пылевое облако из Сахары надвигается на Кубу

Пылевое облако из пустыни Сахара (Африка) движется в направлении Кубы и уже достигло восточной части Карибского моря, заявил главный специалист группы прогнозирования метеорологического центра Сьего-де-Авила Орландо Кордова 22 июня, на своей странице на сервисе Twitter.
ИА Красная Весна 22 июня в 15:39
14
Политика

Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции

Путин еще раз напомнил, что закон не требовал проведения всероссийского голосования для принятия поправок.
РБК 07:30
141
Политика

Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества, об этом сообщил замглавы федерального агентства Михаил Брюханов.
RT на русском 07:30
35
Общество

Госдума может установить право собственности на телефонные номера

Москва, 25 июня 2020, 07:19 — REGNUM Законопроект о праве собственности граждан на телефонные номера подготовили и намерены внести в Госдуму 25 июня депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов.
REGNUM 00:19
79
Общество

Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США

Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20
5
Происшествия

Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев

РБК 07:42
Шоу-бизнес

Сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна

Что происходит 07:56
17
Общество

В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

Накануне.Ru вчера в 06:40
3,1K
Общество

СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск

Переехавшему из России на Украину журналисту Айдеру Муждабаеву предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, он объявлен в международный розыск, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости 08:00
Здоровье

Минздрав подтвердил смерть саратовского медика с коронавирусом

Сегодня, 25 июня, в минздраве Саратовской области состоялся очередной брифинг по коронавирусу.
Saratovnews 05:53
Футбол

В РПЛ отреагировали на вспышку коронавируса в «Оренбурге»

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал информацию о вспышке коронавируса в «Оренбурге».
Нева Спорт 07:01
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