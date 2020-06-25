Экономика

Вести.RuВести.RuМВФ прогнозирует падение российского ВВП

"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
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МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Газета.Ruвчера в 04:29

МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

Вести.Ruвчера в 02:33

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новости24 июня в 09:30

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК24 июня в 10:00

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

Эхо Москвы24 июня в 20:04

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС24 июня в 09:17

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс24 июня в 09:06
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Политика

WSJ: США намерены догнать и перегнать Huawei, купив Ericsson и Nokia

Приобретение европейских компаний Ericsson и Nokia американскими компаниями обсуждается администрацией Белого дома, в качестве возможности создания конкурента китайской компании Huawei.
ИА Красная Весна 01:45
1
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за инцидента с теплоходом в Москве

RT на русском 02:28
22
Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Всего шесть секунд обработки уничтожают 99% частиц нового коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:20
28
Политика

Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.
RT на русском вчера в 21:35
11
Экономика

В США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»

Правительство США выплатило более $1,4 млрд «мертвым душам» в качестве стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса, говорится в докладе Счетной палаты.
РБК 01:41
13
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК вчера в 18:03
5K
Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продаваться без наушников и зарядки

News.ru 00:26
25
Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
102
Армия и оружие

Индия и Китай снова развернули войска на границе

Военные Нью-Дели наблюдают за действиями Пекина в Ладакхе. Индия и Китай снова развернули войска на границе.
Piter.tv 01:50
Общество

Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы

Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
167
Общество

Иностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешающее въезд в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам.
ТАСС вчера в 12:13
80
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
627
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
2,7K
Хоккей

Артемий Панарин: у меня есть опасения за долгосрочное процветание НХЛ

В нынешнем регулярном сезоне российский форвард "Рейнджерс" набрал 95 (32 шайбы + 63 передачи) очков в 69 играх, заняв третье место в списке бомбардиров НХЛ.
Вести.Ru 01:31
Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
219
Политика

Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
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Здоровье

Жителей Крыма начнут тестировать на антитела к коронавирусу

Жителей Крыма в июне начнут тестировать на наличие иммунитета к коронавирусу нового типа, сообщили в четверг журналистам в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики.
ТАСС вчера в 05:03
25
Авто

В России подешевели автомобили с пробегом

Эксперты добавили, что несмотря на спад спроса и колебания курса рубля, стоимость машин с пробегом не увеличилась, а в каких-то регионах даже снизилась.
Мой Брянск вчера в 07:49
31
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,2K
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
323
Политика

Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
1,5K
Шоу-бизнес

Ксения Собчак неудачно упала и сломала нос

Телеведущая Ксения Собчак, анонсируя новый выпуск своего YouTube-шоу, сообщила, что перенесла сложнейшую операцию на носу.
News.ru вчера в 08:56
931
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в Тегеране

Известия вчера в 19:55
9
Политика

Трамп назвал Болтона сумасшедшим маньяком

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его сумасшедшим маньяком, которому только бы бомбить людей.
Вести.Ru вчера в 22:10
1
Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
4,4K
Общество

Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам

Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме.
Ведомости вчера в 12:58
599
Общество

Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки

Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи.
РБК 01:30
1
Общество

В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав

Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
21
Происшествия

В Подмосковье утонули трое детей

Газета.Ru вчера в 14:29
12
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 24 июня в 02:09
7,4K
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