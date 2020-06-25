"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.

Происшествия Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны. 5K

Происшествия Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость. 102

Армия и оружие Индия и Китай снова развернули войска на границе Военные Нью-Дели наблюдают за действиями Пекина в Ладакхе. Индия и Китай снова развернули войска на границе.

Общество Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО. 167

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 2,7K

Хоккей Артемий Панарин: у меня есть опасения за долгосрочное процветание НХЛ В нынешнем регулярном сезоне российский форвард "Рейнджерс" набрал 95 (32 шайбы + 63 передачи) очков в 69 играх, заняв третье место в списке бомбардиров НХЛ.

Политика Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. 231

Здоровье Жителей Крыма начнут тестировать на антитела к коронавирусу Жителей Крыма в июне начнут тестировать на наличие иммунитета к коронавирусу нового типа, сообщили в четверг журналистам в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики. 25

Авто В России подешевели автомобили с пробегом Эксперты добавили, что несмотря на спад спроса и колебания курса рубля, стоимость машин с пробегом не увеличилась, а в каких-то регионах даже снизилась. 31

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,2K

Политика Трамп назвал Болтона сумасшедшим маньяком Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его сумасшедшим маньяком, которому только бы бомбить людей. 1

Общество Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме. 599

Общество Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи. 1