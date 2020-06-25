Экономика
Вести.RuМВФ прогнозирует падение российского ВВП
"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
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Политика
WSJ: США намерены догнать и перегнать Huawei, купив Ericsson и Nokia
Приобретение европейских компаний Ericsson и Nokia американскими компаниями обсуждается администрацией Белого дома, в качестве возможности создания конкурента китайской компании Huawei.
ИА Красная Весна 01:45
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за инцидента с теплоходом в Москве
RT на русском 02:28
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Всего шесть секунд обработки уничтожают 99% частиц нового коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:20
Политика
Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции
Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.
RT на русском вчера в 21:35
Экономика
В США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»
Правительство США выплатило более $1,4 млрд «мертвым душам» в качестве стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса, говорится в докладе Счетной палаты.
РБК 01:41
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК вчера в 18:03
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Армия и оружие
Индия и Китай снова развернули войска на границе
Военные Нью-Дели наблюдают за действиями Пекина в Ладакхе. Индия и Китай снова развернули войска на границе.
Piter.tv 01:50
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Общество
Иностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешающее въезд в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам.
ТАСС вчера в 12:13
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Хоккей
Артемий Панарин: у меня есть опасения за долгосрочное процветание НХЛ
В нынешнем регулярном сезоне российский форвард "Рейнджерс" набрал 95 (32 шайбы + 63 передачи) очков в 69 играх, заняв третье место в списке бомбардиров НХЛ.
Вести.Ru 01:31
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Политика
Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
Здоровье
Жителей Крыма начнут тестировать на антитела к коронавирусу
Жителей Крыма в июне начнут тестировать на наличие иммунитета к коронавирусу нового типа, сообщили в четверг журналистам в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики.
ТАСС вчера в 05:03
Авто
В России подешевели автомобили с пробегом
Эксперты добавили, что несмотря на спад спроса и колебания курса рубля, стоимость машин с пробегом не увеличилась, а в каких-то регионах даже снизилась.
Мой Брянск вчера в 07:49
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Ксения Собчак неудачно упала и сломала нос
Телеведущая Ксения Собчак, анонсируя новый выпуск своего YouTube-шоу, сообщила, что перенесла сложнейшую операцию на носу.
News.ru вчера в 08:56
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия вчера в 19:55
Политика
Трамп назвал Болтона сумасшедшим маньяком
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его сумасшедшим маньяком, которому только бы бомбить людей.
Вести.Ru вчера в 22:10
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Общество
Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам
Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме.
Ведомости вчера в 12:58
Общество
Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки
Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи.
РБК 01:30
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Происшествия
В Подмосковье утонули трое детей
Газета.Ru вчера в 14:29
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 24 июня в 02:09