Экономика

Газета.RuГазета.RuМВФ ухудшил прогноз по экономике России

Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса, и снижение нефтегазовых доходов страны.
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МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Газета.Ruвчера в 04:29

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс24 июня в 09:06

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

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МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК24 июня в 10:00

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новости24 июня в 09:30

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС24 июня в 09:17

МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

Вести.Ruвчера в 02:33
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Сайт ЦИК России подвергся DDoS-атаке

«Фиксируем: на сайт ЦИК России идёт DDoS-атака», — говорится в сообщении Центризбиркома в Telegram-канале.
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Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил

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Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию.
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Специалисты отмечают, что фактором риска коронавируса может быть и облысение.
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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может не принять участия в матче 28 тура итальянской Серии А против «Лечче».
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Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

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Вести.Ru 02:56
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Появилось видео с разбившим машину ФСО перед Парадом Победы солдатом

Вести.Ru 01:50
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Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

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РИА Новости 07:06
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Общество

На Аляске хотят снести памятник правителю русских поселений

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Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
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Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
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Армия и оружие

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У США есть возможности обойти новейшие российские зенитно-ракетные комплексы С-400 («Триумф») и С-500 («Прометей»).
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Министерство культуры РФ разработало законопроект, разделяющий сферы управления театром.
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Прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на ребенка. Девочка получила значительные травмы лица.
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Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
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В ядре Солнца происходит процесс сливания гелия с водородом при протон-протонной цепной реакции, которая в свою очередь является источником 99 процентов энергии Солнца.
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ЦБ в апреле разрешил банкам принимать карты, срок действия которых истек.
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