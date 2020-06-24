Экономика
РБКМВФ ухудшил экономический прогноз по России
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год. В организации считают, что ВВП страны сократится на 6,6%, против оценки в 5,5%, которую МВФ озвучивал в апреле. Об этом говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда.
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Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Известия 11:02
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Футбол
Футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба
Как сообщается на сайте клуба, футболисты и тренерский штаб команды решили поселиться на базе в Баковке в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 08:50
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Политика
Турецкая партия обнародовала план с признанием Крыма территорией РФ
Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, подразумевающий признание Крыма территорией России.
Известия 14:08
Культура
Закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году пообещал Джордж Мартин
Американский популярный писатель Джордж Мартин планирует пошлость завершить написание эпопеи "Песнь льда и пламени" в 2021 году.
Evo-rus.com 14:29
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Общество
Бывший чиновник растянул в центре Москвы плакат с Гитлером
Говорит Москва 11:07
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Здоровье
12 медиков глазной больницы Воронежа заразились коронавирусом
В Воронежской областной офтальмологической больнице новой коронавирусной инфекцией заболели 12 медработников и двое сотрудников, которые не работали с пациентами.
Обозреватель Врн 02:53
Политика
США назвали условия продления действия СНВ-3
Администрация американского лидера Дональда Трампа не исключает возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Южный Федеральный 02:57
Политика
В США усомнились в введении моратория на размещение ракет в Европе
Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли усомнился в реальности введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, запрещенных соответствующим договором ДРСМД.
Известия 13:19
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
Политика
Адвокаты по делу о крушении MH17 выдвинули две основные версии событий
Адвокат отметила, что защита выдвинула несколько основных версий крушения малайзийского «Боинга».
ИА Красная Весна вчера в 06:49
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Экономика
Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги
Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги Владельцы коммерческих объектов просят правительство не повышать до 2024 года кадастровую стоимость, на базе которой рассчитывается налог на недвижимость.
Коммерсантъ 09:44
Происшествия
Открытое горение на территории рынка в Махачкале ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории рынка в районе южной автостанции в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.
ТАСС 13:12
Политика
Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу, где 24 июня вместе с сыновьями примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС вчера в 16:59
Общество
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире вскоре превысит 10 млн
По данным организации, по состоянию на среду, 24 июня, в мире зарегистрировали уже более 9,1 миллиона заболевших коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов превышает 470 тысяч.
Комсомольская правда 12:05
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06
Здоровье
В Австралии власти штата просят помощи армии из-за вспышки Covid-19
Штат просит о «выделении 300 сотрудников, в том числе военных врачей, для оказания помощи в карантинных центрах и медицинских учреждениях в районах вспышки инфекции».
Евразия Daily 05:41
Политика
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
Игры
Кооператив, Модок и геймплей за Тора: что нового показали по «Мстителей»
В сюжетном трейлере Мстители узнают, что пять лет назад в Сан-Франциско их всё-таки подставили, а за произошедшим стоит Модок.
Игромания.ру 13:59
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Армия и оружие
США перебросят в Польшу две тысячи военных
Предполагается, что вместо одной в Польшу перебросят две тысячи американский солдат. Часть войск передислоцируют из Германии.
Деловое.ТВ вчера в 09:28