Экономика

Вести.RuВести.RuМВФ прогнозирует падение российского ВВП

"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
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Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по российской экономике на этот год

Эхо Москвы12:02

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК10:00

МВФ прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6,6%

RT на русском09:11

МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год

Газета.Ru09:24

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС09:17

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новости09:30

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс09:06
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
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Игры

В новом тизере Halo Infinite подтвердили появление Изгнанников

В сети появился новый тизер Halo Infinite, в котором появляется некий таинственный сигнал, подтверждающий появление в игре Изгнанников (The Banished).
Игромания.ру 11:41
Общество

В Москве на некоторых участках желающих принять участие в онлайн-голосовании оказалось больше, чем избирателей

В Москве на некоторых избирательных участках желающих принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции оказалось больше, чем избирателей.
Эхо Москвы 15:02
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Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
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Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
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Политика

Турецкая партия предложила план по признанию Крыма российским

Турецкая партия Vatan ("Родина") представила план, предполагающий признание российского суверенитета над Крымом.
Российская газета 14:44
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Общество

Повышенное пособие по безработице россияне получат в июле и августе

«Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, выплатам семьям, где родители остались без работы, будут действовать в июле и августе», - подчеркнул глава государства.
Псковское агентство информации вчера в 10:38
32
Общество

Путин предложил расширить возможности льготной ипотеки

Условия льготной ипотеки в России будут расширены. Об этом заявил президент Владимир Путин во время своего обращения к гражданам.
МИР 24 вчера в 10:51
245
Общество

Парад Победы в Москве сняли из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
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Футбол

Широков рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА

CT news 13:11
Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости вчера в 14:54
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Политика

В США заявили о продвижении диалога по вооружениям с Россией

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили Москве и Вашингтону продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.
RT на русском 13:29
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Общество

Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ

Режиссер и музыкант Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот".
Российская газета 10:28
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Общество

Россиянам назвали условие открытия международного авиасообщения

Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране.
Lenta.ru 03:07
116
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
2,1K
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
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Происшествия

Полиция начала разгонять отдыхающих на Патриарших прудах в Москве

Эхо Москвы 14:33
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Общество

Бывший чиновник растянул гигантский плакат с Гитлером в центре Москвы

Московский Комсомолец 08:50
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Общество

На мясокомбинате в Германии выявлен очаг заражений коронавирусом

Еще на одном мясоперерабатывающем комбинате в ФРГ - на заводе концерна PHW в нижнесаксонском городе Вильдесхаузен - выявлен очаг заражений коронавирусом.
ТАСС вчера в 13:13
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
158
Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
1,3K
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6,7K
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM вчера в 06:44
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» одолел «Шеффилд» в матче АПЛ

Газета.Ru 15:01
Игры

Мстители снова в сборе и заговорили на русском языке: Новый сюжетный трейлер и геймплей Marvel’s Avengers

В рамках прямой трансляции WAR TABLE издательство Square Enix и студия Crystal Dynamics представили новый сюжетный трейлер супергеройского боевика Marvel’s Avengers, основанного на комиксах об одноименной команде выдающихся героев, сражающихся со злом.
Srnsk 15:23
Общество

Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
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Политика

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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