Экономика

Вести.RuВести.RuМВФ прогнозирует падение российского ВВП

"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
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МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Газета.Ruвчера в 04:29

МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

Вести.Ruвчера в 02:33

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс24 июня в 09:06

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК24 июня в 10:00

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новости24 июня в 09:30

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС24 июня в 09:17

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

Эхо Москвы24 июня в 20:04
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Происшествия

Несколько человек пострадали в результате нападения в Глазго

Несколько человек получили ранения, также сообщается о трех погибших в результате нападения в центре Глазго в Шотландии, передает BBC.
Известия 09:28
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Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные лекарства

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный российским зрителям как доктор Мясников, заявил, что некоторые лекарства могут быть опасными.
Lenta.ru 08:10
10
Общество

Серебренников получил условный срок

Помимо Серебренникова условные сроки получили и два других фигуранта дела: бывший директор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский и экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин.
REGNUM 09:48
1,5K
Политика

Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
33
Общество

К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция

К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция, сообщает Telegram-канал «Апологии протеста».
Ведомости 08:27
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
1K
Игры

Новый трейлер Cyberpunk 2077 появился в Сети

Польская компания CD Projekt RED опубликовала новый трейлер компьютерной игры Cyberpunk 2077, выход которой запланирован на ноябрь 2020 года.
iReactor 02:21
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Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
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Транспорт

Первые грузовые поезда пройдут по Крымскому мосту 30 июня

Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
RT на русском 09:10
Футбол

Федун заступился за задержанных болельщиков «Спартака»

Президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун направил официальное письмо главе МВД России Александру Горовому в поддержку задержанных недавно болельщиков.
МК-Спорт 06:00
Происшествия

От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек

Нью-Дели, 26 июня 2020, 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек.
REGNUM 02:34
47
Происшествия

Жительница Астрахани убила сына и замуровала его тело в бетон

РИА Новости 09:36
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Политика

В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2»

Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера.
Lenta.ru 08:45
23
Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
1,5K
Футбол

Рассмотрение иска «Локомотива» к Геркусу перенесли на 24 июля

Основное рассмотрение иска «Локомотива» к экс-генеральному директору клуба Илье Геркусу перенесено с 26 июня на 24 июля.
Матч ТВ 07:12
Общество

Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля

Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля, посвященного результатам голосования по поправкам к конституции, из-за запрета на массовые мероприятия, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
РИА Новости 09:32
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Здоровье

Нурлатцам посоветовали выкинуть рафинированное подсолнечное масло

Как сообщает сетевое издание "Южный Федеральный", хирург-онколог Иван Карасев рассказал на своей странице в социальной сети, какой продукт желательно исключить из меню. (Нурлат, 25 июня, "Нурлат-информ") По мнению врача, рафинированное масло из подсолнечника может вызывать образование злокачественных опухолей.
Нурлат-информ 05:47
70
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
74
Политика

Минтранс допустил открытие воздушных границ в июле

Россия может возобновить международное авиасообщение в июле. Этого не исключил глава Минтранса Евгений Дитрих, сообщает ТАСС.
BFM.ru 09:45
98
Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

REGNUM вчера в 05:28
14
Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM 04:52
37
Политика

В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год

Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.
REGNUM 05:50
3
Шоу-бизнес

Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:38
6
Происшествия

Хоккеисту «Динамо» грозит до 5 лет лишения свободы

Защитнику московского "Динамо" Андрею Сергееву грозит до пяти лет лишения свободы.
Газета.Ru 08:09
3
Политика

Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
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Политика

Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу

Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
РБК вчера в 03:30
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Энергетика

Газпром намерен нарастить поставки газа в Китай по «Силе Сибири»

Москва, 26 июня 2020, 15:52 — REGNUM Газпром договаривается с китайскими партнёрами об увеличении поставок газа до 44 млрд куб. в год.
REGNUM 08:52
9
Авто

АвтоВАЗ готовится к выпуску моделей на новой платформе Renault-Nissan

«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 03:09
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Гаджеты

Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов

Деловое.ТВ 06:00
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Как работают Яндекс.Новости?
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