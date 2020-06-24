Экономика

Вести.RuВести.RuМВФ прогнозирует падение российского ВВП

"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
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МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

Эхо Москвывчера в 20:04

МВФ усугубил оценки падения и сроков восстановления мировой экономики

Коммерсантъвчера в 18:14

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАССвчера в 09:17

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 09:30

МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год

Газета.Ruвчера в 09:24

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБКвчера в 10:00

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфаксвчера в 09:06
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Политика

Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко

Discover24 вчера в 13:33
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Шоу-бизнес

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
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Экономика

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК вчера в 17:06
24
Общество

Роструд напомнил о сокращенной следующей рабочей неделе

Следующая рабочая неделя будет короче в связи с голосованием по поправкам к Конституции 1 июля, напомнили 25 июня в Роструде.
Известия вчера в 21:09
Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК 23 июня в 14:43
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Политика

Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости вчера в 10:40
43
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
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Общество

СВФУ вошел в список 100 лучших вузов России по версии Forbes

Авторитетное эконмическое издание Forbes включило СВФУ в список 100 лучших российских вузов, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу университета.
Якутия 24 23 июня в 21:38
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Интернет

Google введет функцию автоматического удаления истории пользователей

Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет.
Известия вчера в 15:09
1
Политика

Украина потребовала от России плату за базирование флота в Крыму

Украина хочет получать от России арендную плату за использование Севастополя в качестве базы Черноморского флота.
BFM.ru вчера в 13:08
2,8K
Кино

HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на сервис

Известия вчера в 23:20
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru вчера в 04:15
3,1K
Экономика

Претендентом на актив семьи Босова стала компания немецкого кикбоксера

Наследники Дмитрия Босова ведут переговоры о продаже газового проекта «Печора СПГ» с компанией Lloyds Energy, основанной немецким кикбоксером Халидом Аррабом.
РБК 00:02
22
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 22 июня в 06:36
2,4K
Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
2,2K
Политика

Украинский депутат предложила стерилизовать безработных

Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Галина Третьякова высказала предложение о стерилизации тех граждан страны, которые числятся как безработные.
Газета.Ru вчера в 20:47
9
Политика

Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

Киев, 25 июня 2020, 05:08 — REGNUM МИД Киева направил Москве ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму без согласия властей Украины.
REGNUM вчера в 22:08
22
Экономика

Россия готовится разорвать налоговое соглашение с Мальтой

Россия планирует денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.
Ведомости вчера в 16:58
2
Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Согласится ли приехать на открытие памятника Лукашенко, станет известно в ближайшее время.
Замана вчера в 19:27
6
Политика

В Сиэтле многие протестующие покинули «автономную зону»

РИА Новости 00:29
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Армия и оружие

На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР

Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ вчера в 05:35
145
Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
219
Общество

Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 20:17
129
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
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Игры

Разработчик Telling Lies создает новую загадочную игру

Сэм Барлоу, разработчик игр из Британии, ставший известным благодаря FMV-триллерам Telling Lies и Telling Lies, объявил, что работает над новой игрой вместе со студией Half Mermaid.
ИнфоСМИ вчера в 14:17
Культура

Lego все-таки выпустит конструктор «Один дома»

Афиша Daily вчера в 05:13
Шоу-бизнес

Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин в беседе со StarHit рассказал о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым.
РИА Новости 23 июня в 21:45
315
Общество

В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07
Космос

Астрономы дали название астероиду, ставшему целью эксперимента NASA

Диморф привлёк внимание астрономов в 2019 году, когда был выбран целью эксперимента NASA под названием DART (Double Asteroid Redirection Test, с англ. — проверка перенаправления двойного астероида).
REGNUM вчера в 09:05
Политика

США назвали условия продления договора об СНВ

Выполнение трех требований США станет обязательным для сохранения договора с Россией по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3), действие которого заканчивается в 2021 году.
Росбалт вчера в 01:17
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