Экономика
Вести.RuМВФ прогнозирует падение российского ВВП
"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
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Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту стрельбы в Благовещенске
Прокуратура Благовещенска инициировала проверку по факту произошедшей в микрорайоне массовой драки со стрельбой.
ИА Порт Амур 22:32
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
Общество
Каршеринг не смог восстановить докарантинный уровень спроса
В Москве послабление ограничений в отношении каршеринга началось с 25 мая, а уже с 9 июня сервисы заработали в полном объеме.
РБК 23:04
Здоровье
В Свердловской области заразился коронавирусом еще 181 человек
Новый 181 случай заражения коронавируса выявили в Свердловской области.
ИА Красная Весна 12:17
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
Культура
Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 16:57
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы
Участница парада в Калининграде не нарушила строй, несмотря на потерянную туфлю, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 16:39
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка
Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 00:02
Экономика
В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК 22 июня в 07:42
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Политика
Трамп пригрозил введением пошлин на китайские морепродукты
Президент США Дональд Трамп поручил администрации рассмотреть возможность введения пошлин на китайские морепродукты, если Китай не будет закупать американских лобстеров, говорится в распространенном пресс-службой Белого дома меморандуме.
Взгляд.ру 22:49
Общество
Россиян предупредили о повышенном уровне солнечного излучения
На европейской территории России и в некоторых регионах на азиатской части страны ожидается десять дней, когда индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс) будет "высоким" и "очень высоким".
Будущее России. Национальные проекты 03:35
Футбол
«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти
Финал Кубка Украины пройдет 8 июля. Соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо».
Metaratings 15:14
Общество
В Екатеринбурге состоялся торжественный салют в честь 75-летия Победы
Торжественный салют, приуроченный к проведению парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Екатеринбурге, 24 июня сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 16:20
Политика
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
Политика
Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко
Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 13:33
Авто
В интернете показали изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru вчера в 05:42
Происшествия
В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток
Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия.
ТАСС 21:20
Политика
Посол России в Германии рассказал об обсуждении статьи Путина
Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде.
РИА Новости 08:20
Происшествия
Спасатели обнаружили вещи пропавших на Камчатке моряков
Документы, баулы и рюкзаки, принадлежавшие морякам, пропавшим в Авачинской бухте, удалось обнаружить спасателям в ходе поисков.
Российская газета 20:39
Происшествия
Два уголовных дела возбуждено в Кузбассе из-за вспышек коронавируса
На основании проверок прокуратуры в Кузбассе возбуждено два уголовных дела из-за вспышек коронавируса.
Комсомольская правда - Кемерово 22:10
Интернет
Google введет функцию автоматического удаления истории пользователей
Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет.
Известия 15:09
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
Шоу-бизнес
Солист группы «Иванушки International» переезжает в Испанию
Солист популярной группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко намерен в ближайшее время переехать жить в Испанию.
Территория новостей 03:59
Общество
В России предложили план по возобновлению международного авиасообщения
Глава Росавиации Александр Нерадько предложил план по возобновлению международного авиасообщения в России.
Lenta.ru 22:02
Армия и оружие
На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники
Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета 09:44