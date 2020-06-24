Экономика

Вести.RuВести.RuМВФ прогнозирует падение российского ВВП

"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
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Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по российской экономике на этот год

Эхо Москвы12:02

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК10:00

МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год

Газета.Ru09:24

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новости09:30

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС09:17

МВФ прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6,6%

RT на русском09:11

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс09:06
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Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня вчера в 14:30
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Политика

Президент Косово Тачи отменил поездку в США из-за повестки в Гаагу

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл на своей странице в социальной сети Twitter сообщил о том, что 27 июня в Вашингтоне Косово и Сербию будут представлять Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти.
REGNUM 15:38
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Политика

Посол рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается общественностью в ФРГ.
Известия 10:54
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Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
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Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 09:00
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Космос

В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю

ИА Красная Весна 15:54
Политика

Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
РБК 12:58
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
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Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
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Здоровье

Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 вчера в 05:13
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Cyberpunk 2077 покажут 25 июня в первом эпизоде Night City Wire

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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости 14:07
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM вчера в 06:44
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Калифорнии

RT на русском 14:11
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Авто

Российских водителей нововведения ждут с 1 июля

С 1 июля текущего года автомобилистов России ждёт ряд значимых нововведений, сообщает "АиФ".
Новые автомобили 21 июня в 23:42
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Политика

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
RT на русском 14:23
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Авто

Российский Haval F7x получил новый двигатель и подешевел

Слухи подтвердились: купе-кроссовер Haval F7x все-таки получил 1,5-литровый 150-сильный мотор от F7 и стал доступнее на 100 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 08:22
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Кино

Трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского появился в Сети

HotGeo 06:48
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Культура

О закрытии своего шоу высказалась Елена Степаненко

Live24 вчера в 08:40
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Футбол

«Сельта» Смолова переиграла «Реал Сосьедад»

"Сельта" переиграла "Реал Сосьедад" в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 15:30
Происшествия

Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову

Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
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Шоу-бизнес

Ефремов продает дом за 50 млн, чтобы расплатиться за ДТП

Актер Михаил Ефремов продает виллу за 50 миллионов рублей под Юрмалой в Латвии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
URA.Ru 11:39
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в матче 31-го тура АПЛ

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" разгромил "Шеффилд Юнайтед" в домашнем матче 31-го тура английской премьер-лиги (АПЛ).
МК-Спорт 15:56
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Шинник — Урал 0:2

Коммерсантъ Екатеринбург 11:54
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Apple отказалась от процессоров Intel

Компания Apple объявила на конференции WWDC о переходе на процессоры собственной разработки в компьютерах Mac.
Телеканал RTVI 22 июня в 15:58
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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
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Политика

Суд закрыл дело экс-советника Трампа Майкла Флинна

В среду апелляционный суд округа Колумбия постановил, что дело в отношении бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна должно быть закрыто.
Коммерсантъ 12:58
Здоровье

О смертельной опасности сливочного масла предупредила врач

Live24 вчера в 08:22
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