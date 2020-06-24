Экономика
Вести.RuМВФ прогнозирует падение российского ВВП
"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
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Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Политика
Президент Косово Тачи отменил поездку в США из-за повестки в Гаагу
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл на своей странице в социальной сети Twitter сообщил о том, что 27 июня в Вашингтоне Косово и Сербию будут представлять Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти.
REGNUM 15:38
Политика
Посол рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии
Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается общественностью в ФРГ.
Известия 10:54
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 09:00
Космос
В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю
ИА Красная Весна 15:54
Политика
Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада
Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
РБК 12:58
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости 12:27
Здоровье
Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 вчера в 05:13
Игры
Cyberpunk 2077 покажут 25 июня в первом эпизоде Night City Wire
Игромания.ру 09:54
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости 14:07
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Калифорнии
RT на русском 14:11
Авто
Российских водителей нововведения ждут с 1 июля
С 1 июля текущего года автомобилистов России ждёт ряд значимых нововведений, сообщает "АиФ".
Новые автомобили 21 июня в 23:42
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
RT на русском 14:23
Авто
Российский Haval F7x получил новый двигатель и подешевел
Слухи подтвердились: купе-кроссовер Haval F7x все-таки получил 1,5-литровый 150-сильный мотор от F7 и стал доступнее на 100 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 08:22
Культура
О закрытии своего шоу высказалась Елена Степаненко
Live24 вчера в 08:40
Футбол
«Сельта» Смолова переиграла «Реал Сосьедад»
"Сельта" переиграла "Реал Сосьедад" в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 15:30
Происшествия
Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову
Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 14:21
Шоу-бизнес
Ефремов продает дом за 50 млн, чтобы расплатиться за ДТП
Актер Михаил Ефремов продает виллу за 50 миллионов рублей под Юрмалой в Латвии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
URA.Ru 11:39
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в матче 31-го тура АПЛ
Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" разгромил "Шеффилд Юнайтед" в домашнем матче 31-го тура английской премьер-лиги (АПЛ).
МК-Спорт 15:56
Футбол
Шинник — Урал 0:2
Коммерсантъ Екатеринбург 11:54
Гаджеты
Apple отказалась от процессоров Intel
Компания Apple объявила на конференции WWDC о переходе на процессоры собственной разработки в компьютерах Mac.
Телеканал RTVI 22 июня в 15:58
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Политика
Суд закрыл дело экс-советника Трампа Майкла Флинна
В среду апелляционный суд округа Колумбия постановил, что дело в отношении бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна должно быть закрыто.
Коммерсантъ 12:58
Здоровье
О смертельной опасности сливочного масла предупредила врач
Live24 вчера в 08:22