Экономика
Вести.RuМВФ прогнозирует падение российского ВВП
"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Читать в источнике
Оценить240
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 22:48, Ашберн
Политика
Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко
Discover24 13:33
Экономика
Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги
Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги Владельцы коммерческих объектов просят правительство не повышать до 2024 года кадастровую стоимость, на базе которой рассчитывается налог на недвижимость.
Коммерсантъ 09:44
Политика
Украинский депутат предложила стерилизовать безработных
Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Галина Третьякова высказала предложение о стерилизации тех граждан страны, которые числятся как безработные.
Газета.Ru 20:47
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 22 июня в 05:18
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня.
Известия 21:57
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости 14:07
Общество
Путин хочет поднять ставку НДФЛ для богатых россиян
Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил с 1 января повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
МР7.ру вчера в 10:29
Общество
Макаревич заявил, что парад Победы ему не нужен
Макаревич заявил, что ему лично парад не нужен, а удовольствие от его проведения он получал в детстве в восьмилетнем возрасте, пишет телеканал "Царьград".
Народные новости 06:56
Киберспорт
Для Nintendo Switch выпустят новую версию Need for Speed: Hot Pursuit
Согласно предположениям, в числе оставшихся игр будут проекты от разработчиков из Velan Studios, ремастер Need for Speed: Hot Pursuit 2010 года и Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Evo-rus.com 08:22
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия вчера в 10:05
Происшествия
В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым
Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия.
Кавказ Пост 00:58
Общество
Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет
Граждане России, которым уже направлены данные выплаты ранее, могут не подавать документы еще раз — пособие поступит на их счет автоматически.
Замана вчера в 13:30
Политика
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
RT на русском 16:33
Армия и оружие
Глава МИД Греции заявил, что Турция подрывает мир в Восточном Средиземноморье
Глава греческого МИД заявил, что Турция продолжает подрывать безопасность, стабильность и мир в Восточном Средиземноморье.
ФАН 12:45
Футбол
Дарио Срна назначен директором «Шахтера»
Metaratings 11:45
Происшествия
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 48 человек
Улан-Удэ, 23 июня 2020, 05:27 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 22 июня в 22:27
Общество
Путин расширил возможности льготной ипотеки для семей с детьми
Москва, 23 июня 2020, 17:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках мер поддержки населения России в условиях пандемии предложил расширить возможности льготной ипотеки для семей с детьми.
REGNUM вчера в 10:48
Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа вчера в 06:53
Наука
Соя может восстановить память при болезни Альцгеймера
Японские ученые из Университета Кюсю установили, что часть белка соевых бобов может уменьшить ухудшение памяти у мышей, выступивших моделью болезни Альцгеймера.
МонаВиста вчера в 11:37
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Технологии
В сети оказались данные миллионов пользователей Telegram
На одном из форумов в нелегальном сегменте интернета неизвестные опубликовали базу данных с номерами телефонов и никами миллионов пользователей в Telegram, сообщает портал "Код Дурова".
Общественное телевидение России 02:48
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru вчера в 14:49
Авто
В интернете показали изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru вчера в 05:42
Единоборства
Врачи запретили Волкову выходить на ринг до 21 июля
Российский боец ММА Александр Волков не сможет вернуться на ринг раньше 21 июля, сообщает MMA Fighting.
Sport.ru 01:29
Здоровье
В Саяногорске реконструируют медицинский центр
Сегодня глава Хакасии Валентин Коновалов посетил с рабочим визитом Саяногорск.
Хакасия 07:36
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15