Экономика
КоммерсантъМВФ ухудшил прогноз падения ВВП России до 6,6%
МВФ считает, что пандемия оказала на мировую экономику более негативное влияние, чем считалось ранее. Ожидание падения мирового ВВП ухудшили до 4,9% (–1,9 п. п.) в 2020 году. Прогноз по России ухудшили до падения ВВП на 6,6% (–1,1 п. п.).
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Политика
Макрон планирует 26 июня провести с Путиным переговоры в видеоформате
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, 26 июня, в формате видеоконференции.
ТАСС 17:22
Политика
Министр обороны ФРГ призвала США не раздражать Россию
Министр поделилась своими мыслями о выводе войск США из Германии «Нужно подчеркнуть, что мы не говорим о двусторонних отношениях Германии и США, а о передислокации сил в рамках альянса», — подчеркнула она.
ИА Красная Весна 11:43
Финансы
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Политика
Немецкий политолог спрогнозировал украинцам «скорое возвращение» Крыма
Немецкий политолог Андреас Умланд считает, что России будет сложно «содержать» Крым на фоне последствий кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
ФАН 11:07
Происшествия
Экс-президента Киргизии приговорили к 11 годам тюрьмы
Бывшего главу Киргизии суд признал виновным и приговорил к 11 годам двум месяцам заключения с конфискацией имущества.
РБК вчера в 06:54
Футбол
«Аталанта» обыграла «Лацио» в матче 27-го тура Серии А
RT на русском 17:39
Футбол
Футболисты «Ливерпуля» разгромили «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
"Ливерпуль" одержал крупную победу над "Кристал Пэлас" в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:20
Общество
В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
Уже свыше 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено среди сотрудников мясокомбината концерна Tönnies в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщила местная радиостанция Radio Gütersloh.
РИА Новости 22 июня в 18:19
Энергетика
«Газпром» продолжает оплату пустого Трансбалканского газопровода
Поставки российского сырья по Трансбалканскому газопроводу через Украину прекратились после начала работы Турецкого потока, однако Газпром по-прежнему вынужден платить румынским и болгарским операторам, передает Евразия Daily.
Политическая Экспертиза 12:27
Политика
Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости 10:40
Происшествия
Погибшую на Бали блогершу Тропицель кремируют в четверг
Тело разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, кремируют в четверг без присутствия родственников, которые не могут вылететь в Индонезию из-за закрытых границ, сообщила РИА Новости в среду мать погибшей девушки.
РИА Новости 11:20
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram
Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК 16:08
Интернет
Google введет функцию автоматического удаления истории пользователей
Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет.
Известия 15:09
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
Здоровье
В Омске зафиксировали вспышку коронавируса в доме престарелых
Первые случаи инфекции, очень похожей на коронавирус, у постояльцев в "Нежинском геронтологическом центре" выявили еще 17 июня.
КП - Омск 05:20
Общество
Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 17:00
Космос
Учёные предположили наличие жизни на шестой луне Юпитера
RT на русском 18:01
Общество
Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год.
РБК вчера в 11:46
Футбол
«Урал» победил «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу
Говорит Москва 12:22
Энергетика
Аналитики предсказали Европе дефицит нефти
Нефтедобыча будет снижаться быстрее, чем Европа сможет преодолеть зависимость от ископаемого топлива, поэтому европейские страны, вероятно, столкнутся с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия.
Газета.Ru 05:54
Культура
Проект «Победа» завершился на Мамаевом кургане в Волгограде
24 июня, в день парада Победы, на главной высоте России состоялся масштабный музыкально-театральный проект «Победа», который увидела вся страна.
Волгоградская правда 16:17
Общество
В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам подали 39% от всех избирателей
В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали 39% от всех избирателей.
Эхо Москвы 12:04
Общество
Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России
Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.
РИА Новости 05:51
Киберспорт
Valve снизила цену на Battle Pass 2020 в России
Valve изменила цену в рублях на Battle Pass 2020 для Dota 2. Теперь пропуск и уровни к нему можно приобрести дешевле, чем в день релиза, — стартовый набор обойдется в ₽689 вместо ₽755.
CyberSport.ru 11:49
Футбол
Владимир Быстров: «Ни о чем не жалею и ничего менять в своей карьере не стал бы»
Ростовчане же впервые в жизни увидели на поле профессиональных футболистов, многие из которых, как мне показалось, не особо хотели с ними играть, и после поражения 1:10 чему-то радовались в раздевалке.
Петербургский дневник 04:53
Политика
Путин поздравил россиян и гостей парада с 75-й годовщиной Победы в ВОВ
Президент России Владимир Путин вышел на трибуну, чтобы поздравить ветеранов, граждан России и гостей парада с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 03:18
Игры
Вышла вторая часть фанатской игры Sonic 2020 на Unreal Engine
Вторая часть игрового фанатского проекта под названием Sonic 2020 о знаменитом еже Соннике уже появился в открытом доступе.
Актуальные Новости 12:02