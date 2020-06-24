Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).
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МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

Эхо Москвывчера в 20:04

МВФ понизил прогноз падения ВВП Мексики до 10,5% в 2020 году

ПРАЙМвчера в 15:43

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 09:30

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБКвчера в 10:00

МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год

Газета.Ruвчера в 09:24

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАССвчера в 09:17

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфаксвчера в 09:06
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
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Политика

Кондратьев занял 23-е место в рейтинге глав регионов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев занял 23-е место в рейтинге руководителей российских регионов.
СочиСтрим 01:03
Общество

Доктор Комаровский назвал необычный способ спастись от жары

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о необычном методе спасения от жары. Так, в жаркую погоду может помочь шарф, уверен врач.
АБН 01:32
Общество

CNN: в «автономной зоне» Сиэтла объявили о завершении акции протеста

RT на русском 00:23
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 23 июня в 09:13
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
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Политика

Роджер Уотерс напомнил, что нацизм разгромил русский народ

Британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT заявил, что победу во Второй мировой войне для всего мира одержал именно русский народ, который разгромил нацистов.
Газета.Ru вчера в 16:21
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Общество

В июле семьи с детьми снова получат по 10 тысяч рублей

Второй раз по 10 тысяч рублей получат российские семьи с детьми в июле.
Pressa40 23 июня в 11:11
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Гаджеты

Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели

Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
The GEEK 23 июня в 12:26
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Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
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Общество

Жители пригорода Барнаула перекрыли дорогу из-за отсутствия воды

Жители пригородного поселка Сибирская Долина под Барнаулом (Алтайский край) перекрыли Змеиногорский тракт, протестуя из-за проблем с водоснабжением, сообщили агентству "Интерфакс" в мэрии города в четверг.
Интерфакс 01:03
103
Общество

Собчак решила судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме

Российская телеведущая Ксения Собчак решила судиться из-за обвинений в расизме. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 22:23
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Общество

Росавиация предложила план возобновления международных рейсов

Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
BFM.ru 01:13
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
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Происшествия

В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток

Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия.
ТАСС вчера в 21:20
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Экономика

Экономист Хазин напомнил Набиуллиной, куда в РФ уходят длинные деньги

Москва, 23 июня 2020, 16:16 — REGNUM Политика Центрального банка РФ приводит к тому, что все длинные деньги так или иначе оказываются в руках крупных банков, которые направляют их на валютные спекуляции, считает экономист Михаил Хазин.
REGNUM 23 июня в 09:16
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Общество

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко социально дистанцировался

Барнаул, 25 июня 2020, 07:49 — REGNUM Пренебрежение мерами индивидуальной защиты в период эпидемии коронавируса в Алтайском крае привело к закономерному итогу.
REGNUM 00:49
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Шоу-бизнес

Телеведущий назвал розыгрышем развод Харламова и Асмус

Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил, что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу и это был розыгрыш.
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
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Кино

HBO Max возвращает фильм «Унесённые ветром» на платформу

News.ru 00:33
Футбол

ПСЖ и «Барселона» интересуются Н’Домбеле

Полузащитник "Тоттенхэма" Тангай Н'Домбеле этим летом может сменить клуб. Недавно хавбек поссорился с рулевым команды Жозе Моуриньо.
Soccer.ru 01:37
Происшествия

В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег

Польские дальнобойщики избили двух украинских коллег в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.
Известия вчера в 19:45
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Шоу-бизнес

«Бордюр поплыл»: молодая жена Петросяна перестаралась с фотошопом

Пользователи начали шутить в комментариях, что от такой жары бордюр поплыл.
ГЛАС.RU вчера в 08:00
Политика

Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу по окончании парада Победы в Москве.
RT на русском вчера в 12:16
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Политика

Путин оценил парад Победы в Москве

Президент России Владимир Путин остался доволен парадом на Красной площади, который состоялся в среду, 24 июня.
Известия вчера в 05:09
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Общество

В Магадане закрыли на карантин китайский рынок

Магаданские власти приняли решение о закрытии на карантин китайского рынка на территории областного центра в связи с выявлением там коронавирусной инфекции у 12 работников.
ТАСС 00:15
Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
RT на русском вчера в 16:33
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Общество

В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07
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Здоровье

В Алма-Ате рассказали о ситуации с коронавирусом в городе

Ситуация с коронавирусом в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате напряженная, но управляемая, заявил в четверг руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров.
РИА Новости 00:33
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