Экономика
Говорит МоскваМВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря в Ухани. По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.
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Происшествия
Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа
В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
Кино
На 98-ом году жизни умер актер Борис Лескин
Футбол
Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке
Биатлон
Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов
Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
Здоровье
ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса за пределами Китая
Согласно статистике, на сегодняшний день за пределами Поднебесной установлено 1200 случаев коронавируса в 26 странах мира.
Здоровье
Названы 6 продуктов, которые могут стать причиной артрита и рака
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Shraibikus News, от шести продуктов желательно отказаться для снижения риска развития артрита и рака.
Игры
Разработчики объяснили, почему отменили Doom 4
Представители компании id Software рассказали изданию IGN о некоторых деталях создания Doom 4. Разработчики объяснили, почему отменили проект.
Общество
В Испании задержали россиянку по запросу США
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США, сообщил телеканал RT со ссылкой на президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Армия и оружие
В Сирии вновь попытались сбить российский бомбардировщик Су-24
По неизвестным причинам, российская сторона пока что не предприняла в отношении Турции каких-либо жёстких мер реагирования на атаку против российских бомбардировщиков, однако, специалисты не исключают, что в ближайшем времени подвергаемые бомбардировкам районы будут изначально обстреливаться с применением артиллерии.
Экономика
Цена золота достигла семилетнего максимума
Стоимость золота поднялась выше $1600 за тройскую унцию и достигла максимума с начала 2013 года, свидетельствуют данные торгов.
Теннис
Халеп вышла в финал турнира в Дубае
Футбол
Покер Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Общество
В Индии нашли огромное месторождение золота
В индийском штате Уттар-Прадеш обнаружили огромное месторождение золота, запас которого оценили в три тысячи тонн.
Армия и оружие
В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства
Музыка
Сергей Шнуров не станет менять слова песни про выборы
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не будет менять слова песни про выборы.
Гаджеты
Samsung объявила о начале предзаказов на новые смартфоны Galaxy S20
Гаджеты
Microsoft представит фирменный антивирус для Android и iOS
Американская корпорация Microsoft объявила о планах выпустить спецверсию мобильного антивируса Windows Defender, который будет работать на платформах Android и iOS.
Здоровье
В 2020 году родовый сертификат станет электронным
Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Культура
Путин поздравил Юрия Антонова с 75-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Юрия Антонова с 75-летним юбилеем, который артист отмечает в среду, 19 февраля.
Политика
Кравчук не поверил, что пенсии могут снизиться
Экс-президент Украины Леонид Кравчук подверг сомнению слова замминистра социальной политики страны Натальи Ненюченко о дальнейшем снижении пенсий украинцев.
Технологии
Эксперты определили задачи по регулированию искусственного интеллекта
В связи с ростом практического применения искусственного интеллекта (ИИ) в различных областях экономики активизировалась деятельность правительств, международных организаций, транснациональных корпораций, а также гражданского общества по формулированию норм и правил в вопросах разработки, внедрения и использования технологий ИИ, сообщает D-Russia.ru.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу
Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
Происшествия
Два человека погибли и три пострадали в страшной аварии под Тосно
В страшной аварии погибли водители и пострадали три пассажира, в том числе двое детей.