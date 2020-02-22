Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваМВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса

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Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря в Ухани. По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.
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