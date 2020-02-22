Экономика
Говорит МоскваМВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря в Ухани. По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.
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Авто
Кроссовер Renault Arkana появится под брендом Samsung
Футбол
«Манчестер Сити» вырвал победу у «Лестера» в матче АПЛ
«Лестер» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Общество
Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»
Биатлон
Полиция Италии провела обыски в номерах российских биатлонистов
Утром 22 февраля в отеле сборной России по биатлону в итальянском Антхольце прошли обыски.
Политика
Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
Происшествия
В Багдаде прогремели семь взрывов за день. Есть раненые
В Багдаде в субботу, 22 февраля, прогремели сразу семь взрывов. В результате ранения получили по меньшей мере 17 человек.
Политика
Зеленский пообещал наказать виновных в беспорядках в Новых Санжарах
Президент Украины Зеленский в обращении к населению по поводу беспорядков в Новых Санжарах пообещал найти и наказать организаторов и подстрекателей против размещения украинских и иностранных граждан на карантин в санаторий на Полтавщине.
Экономика
Госдума вводит переходный период для ушедших с «упрощенки»
Правительственный законопроект, направленный на создание условий для развития малого и среднего бизнеса, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.
Хоккей
Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» не проиграть «Монреалю»
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Петербургские власти нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на материальное положение и проблемы со здоровьем.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Авто
Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris
Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Авто
Volvo обновила седан S90 и универсал V90
Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Экономика
В России падает спрос на новостройки
В России по итогам 2019 года спрос на новостройки упал на 2%. Без учета юридических лиц спрос на новые квартиры в многоэтажках упал на 7%. При этом такая ситуация наблюдается на фоне снижения ставок по ипотеке.
Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Наука
«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом
В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Происшествия
Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа
В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Общество
В Индии нашли огромное месторождение золота
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Общество
Елена Батурина уступила первенство в списке богатейших россиянок
Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes, передает РИА Новости.