Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваМВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря в Ухани. По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.
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МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за вспышки коронавируса

REGNUM13:39

МВФ: Мировой ВВП при базовом сценарии не досчитается 0,1 п.п. роста из-за коронавируса

ПРАЙМ09:41

МВФ допустил наихудший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса

РБК12:50

МВФ прогнозирует снижение роста мировой экономики на 0,1 п.п. из-за коронавируса

Коммерсантъ11:27

МВФ спрогнозировал снижение роста экономики Китая до 5,6% из-за эпидемии

News.ru10:23

МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса

Говорит Москва10:18

МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая до 5,6% из-за коронавируса

ТАСС12:58
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
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Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах

Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
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Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале

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Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

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Геологи рассказали об обнаружении запасов золота в Индии

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В Калмыкии погибли пять человек в результате ДТП

Пять человек погибли в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями в Калмыкии, еще двое пострадали.
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США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу

Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
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На Ставрополье прилетели усовершенствованные штурмовики «Суперграчи»

Три новейших глубокомодернизированных самолёта Су-25СМ3 «Суперграч» пополнили авиационную часть четвёртой армии ВВС и ПВО на Ставрополье, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ.
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Крики и ярость: в Сети появилось видео со съемок фильма «Веном 2»

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«Манчестер Сити» вырвал победу у «Лестера» в матче АПЛ

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Украина закупит три тысячи ракетных комплексов в 2020 году

Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около трёх тысяч ракетных комплексов и ракет к ним.
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Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, после чего он сбежал от следователей и был повторно задержан правоохранителями.
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Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
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Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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Знаменитый голливудский 56-летний режиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
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На Аляске рыбаки оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Отмечается, что в 2010-2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год.
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Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия вчера в 12:18
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Facebook заплатит пользователям за записи их голоса

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
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В Брянске госпитализировали китаянку с подозрением на коронавирус

Пассажирку сняли с поезда и доставили в инфекционную больницу, где ей выделили отдельный изолятор.
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