Экономика
Российский ДиалогМВФ сделал заявление по итогам визита в Киев: «Это провал Украины»
Во время визита в украинскую столицу Миссия обсудила перспективы и вызовы для национальной экономики. При этом финансисты отметили как положительные моменты, так и "провалы" Украины в экономической сфере.
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Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
RT на русском 05:50
Экономика
В Челябинске закрывается электродный завод
Рынок демпингуют китайские производители, поэтому завод в Челябинске был сначала остановлен, а до конца года он будет и вовсе закрыт.
Копейский рабочий 06:05
Политика
Малахов ответил на критику МИДа Киргизии
Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
РБК 07:04
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Политика
В МИД России прокомментировали новые санкции США
В МИД России считают, что Соединенные Штаты, вводя новые санкции, хотят помешать искоренению террористов в Сирии.
Газета.Ru 06:35
Армия и оружие
Поставки С-400 в Турцию не угрожают Греции, заявил глава ФСВТС
Поставки зенитно-ракетной системы С-400 в Турцию никоим образом не ставят под угрозу территориальную целостность Греции, опасения абсолютно излишни, заявил в интервью РИА Новости директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 07:05
Общество
Главу штаба Навального в Архангельске приговорили к 400 часам работ
Прокуратура требовала наказать активиста 3 годами работ с удержанием 15% зарплаты, но суд принял другое решение — 400 часов обязательных работ.
REGNUM 06:12
Политика
В Кремле высказались об обнародовании разговоров Путина и Трампа
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 05:58
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Армия и оружие
Южнокорейским разработчикам удалось защитить проект истребителя KF-X
Как сообщает "Nplus1", компания KAI сумела защитить "долгоиграющий" проект перспективного истребителя KF-X и намерена в ближайшее время приступить к сборке первого летного образца самолета.
Военное обозрение 06:10
Происшествия
В Москве задержали девять предполагаемых спонсоров ИГ
В Москве арестованы девять человек по подозрению в финансировании террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России), сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.
Интерфакс 04:17
Волейбол
Россия уступила США на Кубке мира
В матче группового этапа Кубка мира по волейболу среди женщин сборная России уступила команде США (2:3).
Спорт-Экспресс 07:18
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Общество
МЧС объяснило запрет курения на балконах
Неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов, говорится в сообщении МЧС с пояснениями к изменившимся правилам противопожарного режима, поступившем в РБК.
РБК вчера в 17:21
Происшествия
В Воронеже в колодце погиб рабочий
Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, первый рабочий спустился в колодец, чтобы смазать задвижки, и не поднялся на поверхность.
Обозреватель Врн 06:33
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
REGNUM 25 сентября в 08:44
Армия и оружие
Конашенков назвал число атаковавших базу Хмеймим дронов за два года
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за два года почти 120 беспилотников террористов было уничтожено или обезврежено при попытке атак на базу Хмеймим в Сирии.
RT на русском 06:52
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru 25 сентября в 15:52
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Экономика
Козак предложил свой вариант закона для списка Белоусова
Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, подготовил свою версию законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в России».
РБК вчера в 11:11
Хоккей
Кучеров забил гол в победном матче против «Флориды» Бобровского
Sportbox.RU вчера в 21:42
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Авто
Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России за 8 месяцев
За 8 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 780 тыс. подержанных кроссоверов, что на 4% больше результата годичной давности.
Известия 05:19
Политика
Ряд делегаций в ОБСЕ проявили антироссийский настрой, заявили в МИД
Ряд делегаций на совещании ОБСЕ по правам человека, завершающемся в пятницу в Варшаве, сохраняют политизированный и антироссийский настрой, заявил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, выступая на заключительной сессии совещания в пятницу.
РИА Новости 06:40
Политика
Секретарь СНБО Данилюк написал заявление об отставке
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.
Известия 07:13
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14