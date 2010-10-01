Во время визита в украинскую столицу Миссия обсудила перспективы и вызовы для национальной экономики. При этом финансисты отметили как положительные моменты, так и "провалы" Украины в экономической сфере.

МВФ сделал заявление по итогам визита в Киев: «Это провал Украины»

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