Экономика
ИнтерфаксМВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Оценку изменения ВВП России фонд оставил прежней - рост на 1,9%.
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с чего всё началось
Как говорится в январском докладе World Economic Outlook (WEO), подготовленном фондом, средняя цена на нефть в 2020 году будет составлять $58,03 за баррель.RT на русском08:19
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Общество
Финляндия интересуется созданием ВСМ между Хельсинки и Москвой
Финляндия вновь заявила РФ о своем интересе к созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, следует из слов представителя РЖД.
Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Общество
Экс-полковник Захарченко опроверг написание «записки» покровителям
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, опроверг недавние новости о написанной им "записке" покровителям.
Происшествия
Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков
Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Общество
Экс-министра Улюкаева наказали за сидение на кровати в колонии
Бывший министр экономразвития РФ, отбывающий срок в ИК-1 в Тверской области, Алексей Улюкаев получил предупреждение за сидение на кровати в неположенное время.
Происшествия
СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
Происшествия
В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы
Экономика
ЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций
Евросоюз намерен последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Экономика
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Кино
Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США
Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) 2020 года.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Глава МВФ Кристалина Георгиева сравнила начавшееся в 2020 году десятилетие с 1920-ми годами, заявив, что ускоренный рост тех лет в конечном итоге закончился "финансовой катастрофой" - Великой депрессией.
Политика
Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе
Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Общество
В Венской опере объяснили замену Гергиева на представлении
В Венской государственной опере разъяснили ситуацию с заменой дирижера Валерия Гергиева на спектакле "Лоэнгрин", который прошел в воскресенье.
Происшествия
«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука
Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
Общество
Ozon уволит большинство курьеров
Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Общество
Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть
«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» завершил госиспытания в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных испытаний на полигонах Северного флота и готовится к межфлотскому переходу в Балтийское море.
Шоу-бизнес
Брежнева показала уникальные фото с Меладзе и дочкой Сарой
Брежнева показала уникальные фото с Меладзе и дочкой Сарой Певица поделилась снимками с отдыха.
Космос
Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС
Отмечается, что «на втором этапе предполагается проведение исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту российского сегмента МКС с целью замены экипажа при выполнении опасных и рутинных работ» с целью повысить эффективность выполнения программы научно-прикладных исследований.
Футбол
Соболев является инициатором ухода из «Крыльев Советов»
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал, что нападающий Александр Соболев является инициатором ухода из самарского клуба.
Общество
СМИ сообщили о выдаче компаниям Пригожина права на добычу нефти в Сирии
Российские компании «Меркурий» и «Велада», получившие от властей Сирии право вести освоение трех блоков нефтегазовых месторождений на территории страны, связаны со структурой «Конкорд» Евгения Пригожина, утверждает «Новая газета».
Политика
Утвердили координатную границу между Крымом и Севастополем
Напомним, что в феврале 2019 года экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписали соглашение, в рамках которого планировалось создание правовых и других условий для определения координатного описания административной границы между регионами.