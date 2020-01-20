Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Оценку изменения ВВП России фонд оставил прежней - рост на 1,9%.
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Как говорится в январском докладе
 World Economic Outlook (WEO), подготовленном фондом, средняя цена на нефть в 2020 году будет составлять $58,03 за баррель.
RT на русском08:19

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МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%

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МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2020 год

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МВФ сохранил прогноз по росту ВВП России на 2020 год

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Росбалт09:26

МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2020 год до $58,03 за баррель

ПРАЙМ08:33
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
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В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы

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Экономика

ЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций

Евросоюз намерен последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций.
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Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера

В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
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Кино

Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США

Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) 2020 года.
Lenta.ru вчера в 23:49
Армия и оружие

Эрдоган объяснил ситуацию с отправкой военных в Ливию

Взгляд.ру 08:19
Армия и оружие

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Газета.Ru 07:14
Экономика

Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

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Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе

Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
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Общество

В Венской опере объяснили замену Гергиева на представлении

В Венской государственной опере разъяснили ситуацию с заменой дирижера Валерия Гергиева на спектакле "Лоэнгрин", который прошел в воскресенье.
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«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука

Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
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Общество

Ozon уволит большинство курьеров

Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
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Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину

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Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть

«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
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Корвет «Гремящий» завершил госиспытания в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных испытаний на полигонах Северного флота и готовится к межфлотскому переходу в Балтийское море.
News.ru 09:17
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Брежнева показала уникальные фото с Меладзе и дочкой Сарой

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Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС

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Российские компании «Меркурий» и «Велада», получившие от властей Сирии право вести освоение трех блоков нефтегазовых месторождений на территории страны, связаны со структурой «Конкорд» Евгения Пригожина, утверждает «Новая газета».
РБК 08:56
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Утвердили координатную границу между Крымом и Севастополем

Напомним, что в феврале 2019 года экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписали соглашение, в рамках которого планировалось создание правовых и других условий для определения координатного описания административной границы между регионами.
Севастопольская газета 09:28
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