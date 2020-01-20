с чего всё началось

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Оценку изменения ВВП России фонд оставил прежней - рост на 1,9%.

МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%

Общество Верховный суд РФ признал законной блокировку статей о наркоманах Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска сайта "Батенька, да вы трансформер" о признании незаконным положений приказа надзорных ведомств, позволяющего блокировать статьи о наркопотребителях, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Происшествия Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.

Политика Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.

Энергетика В Литву пришёл очередной груз СПГ от «Новатэк» В литовской Клайпеде отгружен очередной груз сжиженного природного газа российской компании «Новатэк», который прибыл из порта Высоцк, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 января.

Политика Совфед рассмотрит назначение Краснова генпрокурором 22 января Вопрос о назначении Игоря Краснова на пост генпрокурора России Совет Федерации может рассмотреть 22 января.

Политика Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.

Происшествия В Петербурге задержали вербовщика «ИГ» В Петербурге следователи регионального СК, специалисты центра по противодействию экстремизму городской полиции и управления ФСБ задержали мужчину, который подозревается в том, что склонил двух человек к сотрудничеству с запрещенной террористической организацией.

Космос Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе По мнению Энди Хауэлла из обсерватории Лас-Кумбрес, замеченные гравитационные волны не связаны со взрывом именно этой звезды.

Происшествия СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.

Музыка Названы участники Национального отбора на «Евровидение-2020» от Украины Организационный комитет украинского Национального отбора на "Евровидение" обнародовал лонг-лист исполнителей, среди которых будет выбран тот, кто представит Украину на конкурсе в 2020 году в Роттердаме с 12 по 16 мая.

Теннис Новак Джокович победил на старте Australian Open Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, на старте Открытого первенства Австралии одолел немца Яна-Леннарда Штруффа, занимающего 37-е место мирового рейтинга, - 7/6(5), 6/2, 2/6, 6/1.За 2 часа 16 минут матча Новак сделал 14 эйсов и семь брейков, трижды ошибившись при подаче.

Общество В Москве поступили звонки о минировании всех станций метро В Москве в связи с поступлением анонимных сообщений о минировании идёт проверка в 85 школах и 20 торговых центрах, также проверяются все станции Московского метрополитена и сетевые магазины.