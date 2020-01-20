Экономика
ИнтерфаксМВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Оценку изменения ВВП России фонд оставил прежней - рост на 1,9%.
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с чего всё началось
Как говорится в январском докладе World Economic Outlook (WEO), подготовленном фондом, средняя цена на нефть в 2020 году будет составлять $58,03 за баррель.RT на русском08:19
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Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию.
Спорт
Ватерполистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Общество
Верховный суд РФ признал законной блокировку статей о наркоманах
Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска сайта "Батенька, да вы трансформер" о признании незаконным положений приказа надзорных ведомств, позволяющего блокировать статьи о наркопотребителях, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Происшествия
Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков
Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения о гибели российских офицеров в Сирии
В представительстве Министерстве обороны РФ уверили, что распространяющееся в средствах массовой информации сведения о гибели российских военнослужащих в арабской республике не соответствуют действительности.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
Энергетика
В Литву пришёл очередной груз СПГ от «Новатэк»
В литовской Клайпеде отгружен очередной груз сжиженного природного газа российской компании «Новатэк», который прибыл из порта Высоцк, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 января.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Общество
Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами.
Политика
Совфед рассмотрит назначение Краснова генпрокурором 22 января
Вопрос о назначении Игоря Краснова на пост генпрокурора России Совет Федерации может рассмотреть 22 января.
Общество
Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть
«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Шоу-бизнес
4-летнюю дочь звезды Comedy Woman затравили в Сети
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко тоже решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды.
Политика
Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе
Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Происшествия
В Петербурге задержали вербовщика «ИГ»
В Петербурге следователи регионального СК, специалисты центра по противодействию экстремизму городской полиции и управления ФСБ задержали мужчину, который подозревается в том, что склонил двух человек к сотрудничеству с запрещенной террористической организацией.
Технологии
В Amazon разрабатывают способ оплаты по ладони
Знаменитый интернет-магазин Amazon занялся разработкой системы, при которой покупатели смогут расплачиваться за товары при помощи ладоней.
Космос
Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе
По мнению Энди Хауэлла из обсерватории Лас-Кумбрес, замеченные гравитационные волны не связаны со взрывом именно этой звезды.
Армия и оружие
Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак с 3-летним сыном отдыхает на Мальдивах
Известная телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак воспитывает маленького сына. Платону недавно исполнилось три года.
Происшествия
СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
Музыка
Названы участники Национального отбора на «Евровидение-2020» от Украины
Организационный комитет украинского Национального отбора на "Евровидение" обнародовал лонг-лист исполнителей, среди которых будет выбран тот, кто представит Украину на конкурсе в 2020 году в Роттердаме с 12 по 16 мая.
Теннис
Новак Джокович победил на старте Australian Open
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, на старте Открытого первенства Австралии одолел немца Яна-Леннарда Штруффа, занимающего 37-е место мирового рейтинга, - 7/6(5), 6/2, 2/6, 6/1.За 2 часа 16 минут матча Новак сделал 14 эйсов и семь брейков, трижды ошибившись при подаче.
Общество
В Москве поступили звонки о минировании всех станций метро
В Москве в связи с поступлением анонимных сообщений о минировании идёт проверка в 85 школах и 20 торговых центрах, также проверяются все станции Московского метрополитена и сетевые магазины.
Транспорт
По Крымскому мосту прошли 100 поездов
По Крымскому мосту прошли первые 100 поездов, на своих маршрутах перевезя 85 тысяч пассажиров.