Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Оценку изменения ВВП России фонд оставил прежней - рост на 1,9%.
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Как говорится в январском докладе
 World Economic Outlook (WEO), подготовленном фондом, средняя цена на нефть в 2020 году будет составлять $58,03 за баррель.
RT на русском08:19

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МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%

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МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2020 год

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МВФ сохранил прогноз по росту ВВП России на 2020 год

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МВФ дал прогноз по росту экономики России

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Росбалт09:26

МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2020 год до $58,03 за баррель

ПРАЙМ08:33
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
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REGNUM 06:54
Происшествия

В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле

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Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами.
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Политика

Совфед рассмотрит назначение Краснова генпрокурором 22 января

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Общество

Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть

«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
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Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
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В Петербурге задержали вербовщика «ИГ»

В Петербурге следователи регионального СК, специалисты центра по противодействию экстремизму городской полиции и управления ФСБ задержали мужчину, который подозревается в том, что склонил двух человек к сотрудничеству с запрещенной террористической организацией.
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Виторган спровоцировал слухи о расставании с Нинидзе

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Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе

По мнению Энди Хауэлла из обсерватории Лас-Кумбрес, замеченные гравитационные волны не связаны со взрывом именно этой звезды.
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Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
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Известная телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак воспитывает маленького сына. Платону недавно исполнилось три года.
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СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского

Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
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В Москве поступили звонки о минировании всех станций метро

В Москве в связи с поступлением анонимных сообщений о минировании идёт проверка в 85 школах и 20 торговых центрах, также проверяются все станции Московского метрополитена и сетевые магазины.
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По Крымскому мосту прошли первые 100 поездов, на своих маршрутах перевезя 85 тысяч пассажиров.
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