Экономика
REGNUMМВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Рост мировой экономики в 2021 году, согласно последней оценке МВФ, может составить 3,4%, что на 0,2 ниже предыдущего прогноза фонда. Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран годы также снижен на 0,2 процентного пункта — до 4,4% в 2020 году и 4,6% в 2021 году.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Мировая экономика в этом году вырастет на 3,3%, в следующем — на 3,4%, тогда как в 2019 году рост составил всего 2,9%, это минимум со времени финансового кризиса 2008–2009 годов, следует из январского обновления макропрогноза Международного валютного фонда (МВФ), подготовленного к Давосскому форуму.Коммерсантъ13:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Политика
The Guardian назвала имя нового лидера ИГ
Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.
Авто
Обновленный SsangYong Rexton впервые замечен на тестах
Обновленный вседорожник SsangYong Rexton фотошпионы впервые засекли на тестах в Южной Корее.
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Пользователям «ВКонтакте» предложили выбрать русское название для комедийного боевика Guns Akimbo.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова празднует день рождения в Таиланде
Ольге Бузовой исполнилось 34 года. 20 января артистка празднует свой День Рождения.
Политика
Юрий Чайка ушел с должности генпрокурора РФ
На какую именно — не уточняется. Чайка работал в должности генпрокурора РФ с 2006 года.
Экономика
Туляков, сдающих в аренду жилье, могут обязать зарегистрироваться
Собственников, зарабатывающих на сдаче в аренду жилья, планируется обязать зарегистрироваться на специальной платформе-агрегаторе.
Религия
На Урале хотят построить самый большой в мире христианский храм
Политика
Великобритания осудила Россию за созыв заседания Совбеза ООН
Созыв заседания Совета безопасности по Сирии, предложенный российской стороной для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), раскритиковала постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, 20 января сообщается на сайте постпредства королевства.
Хоккей
Игроки НХЛ составили топ-5 хоккеистов лиги. В нем нет россиян
В опросе приняли участие 392 хоккеиста из всех команд лиги. Отметим, что в топ-5 не попал ни один российский хоккеист.
Общество
Проезд по мосту через Лену может стать платным для всех
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Общество
Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть
«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
Происшествия
Экс-полковник Захарченко опроверг написание «записки» покровителям
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, опроверг недавние новости о написанной им "записке" покровителям.
Происшествия
Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе
Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Экономика
Аналитики связали ралли на рынке акций с отставкой правительства
«Рынок с оптимизмом воспринял назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра — приток капитала на прошлой неделе составил $480 млн, в том числе $150 млн — в фонды акций, став самым большим за последние два года», — отмечают аналитики Альфа-банка.
Хоккей
Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских ОИ
Встреча завершилась со счетом 9:0. В составе победителей четыре шайбы забросил Матвей Мичков, хет-трик оформил Иван Мирошниченко, также отличились Иль Квочко и Кирилл Долженков, передает "Газета.ru".
Происшествия
В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ со 170 потерпевшими
Следователи УМВД по Забайкальскому краю завершили расследование масштабного уголовного дела в отношении криминального авторитета Георгия Углавы, известного как Тахи, и соучастников его криминальной организации.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева провела отпуск в Италии с мужем и дочкой
Звезда проводила время в этой стране со своим супругом, продюсером Константином Меладзе, и дочкой Сарой.
Спорт
Британцы отказались передавать WADA пробы Мо Фара
Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.
Технологии
На серверы Huawei установят РЕД ОС
Основой комплексного решения Huawei и РЕД СОФТ станут серверы Taishan 200 (модель 2280) и российская импортонезависимая операционная система РЕД ОС.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Футбол
Ракицкий: не умею выпендриваться. Не знаю, как это делается
Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры.
Кино
Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".
Гаджеты
Вышло финальное обновление ОС Windows 7
Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.
Общество
Вильфанд объяснил продолжительное аномальное тепло в России
Теплый ветер с Атлантики определяет погоду на территории России в течение зимы, эта ситуация привела к тому, что погода на азиатской территории страны превратилась из "теплой" в "экстремально теплую", сообщил РИА Новости и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.