с чего всё началось

Рост мировой экономики в 2021 году, согласно последней оценке МВФ, может составить 3,4%, что на 0,2 ниже предыдущего прогноза фонда. Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран годы также снижен на 0,2 процентного пункта — до 4,4% в 2020 году и 4,6% в 2021 году.

МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

Политика The Guardian назвала имя нового лидера ИГ Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.

Политика Великобритания осудила Россию за созыв заседания Совбеза ООН Созыв заседания Совета безопасности по Сирии, предложенный российской стороной для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), раскритиковала постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, 20 января сообщается на сайте постпредства королевства.

Экономика Аналитики связали ралли на рынке акций с отставкой правительства «Рынок с оптимизмом воспринял назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра — приток капитала на прошлой неделе составил $480 млн, в том числе $150 млн — в фонды акций, став самым большим за последние два года», — отмечают аналитики Альфа-банка.

Хоккей Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских ОИ Встреча завершилась со счетом 9:0. В составе победителей четыре шайбы забросил Матвей Мичков, хет-трик оформил Иван Мирошниченко, также отличились Иль Квочко и Кирилл Долженков, передает "Газета.ru".

Происшествия В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ со 170 потерпевшими Следователи УМВД по Забайкальскому краю завершили расследование масштабного уголовного дела в отношении криминального авторитета Георгия Углавы, известного как Тахи, и соучастников его криминальной организации.

Спорт Британцы отказались передавать WADA пробы Мо Фара Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.

Технологии На серверы Huawei установят РЕД ОС Основой комплексного решения Huawei и РЕД СОФТ станут серверы Taishan 200 (модель 2280) и российская импортонезависимая операционная система РЕД ОС.

Политика Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».

Кино Феникс получил премию Гильдии киноактеров США Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".

Гаджеты Вышло финальное обновление ОС Windows 7 Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.