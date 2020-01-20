Экономика
REGNUMМВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Рост мировой экономики в 2021 году, согласно последней оценке МВФ, может составить 3,4%, что на 0,2 ниже предыдущего прогноза фонда. Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран годы также снижен на 0,2 процентного пункта — до 4,4% в 2020 году и 4,6% в 2021 году.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Мировая экономика в этом году вырастет на 3,3%, в следующем — на 3,4%, тогда как в 2019 году рост составил всего 2,9%, это минимум со времени финансового кризиса 2008–2009 годов, следует из январского обновления макропрогноза Международного валютного фонда (МВФ), подготовленного к Давосскому форуму.Коммерсантъ13:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 21:54, Ашберн
Наука
Ученые измерили параметры солнечной вспышки
Общество
Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Политика
Медведев оценил работу своего правительства
Медведев отметил, что за время работы его правительства инфляция снизилась с 15% до 3%, что является самым низким показателем за всю историю России.
Общество
Oхfam: две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
В 2019 году совокупное состояние 2153 миллиардеров оказалось больше, чем у 4,6 млрд человек, говорится в докладе фонда Oxfam International.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами
Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.
Наука
Ультразвук поможет спасти от вымирания редких дельфинов
В попытках спасти редкую популяцию, исследователи прибегли к ультразвуковому сканированию беременных самок афалины.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Общество
Актриса Марина Рузавина скончалась в 26 лет
В ночь на 16 января ушла из жизни 26-летняя актриса, солистка и преподаватель театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина.
Здоровье
Сахалинцев призывают не игнорировать терапевтов
Жительница Южно-Сахалинска Евгения Григорьевна к участковому терапевту обратилась с жалобой на болевые ощущения в области поясницы.
Наука
Сердечный гормон повлиял на почки
Российские ученые вместе с зарубежными коллегами выяснили, как натрийуретический пептид влияет на митохондрии почек.
Общество
Девятибалльные пробки сковали Барнаул
Пробки, которые оцениваются в 9 баллов, сковали Барнаул утром во вторник, 21 января.
Здоровье
В России заработали новые правила лечения по полису ОМС
В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Здоровье
В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту
Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Авто
Обновленный SsangYong Rexton впервые замечен на тестах
Обновленный вседорожник SsangYong Rexton фотошпионы впервые засекли на тестах в Южной Корее.
Футбол
В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд
Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
Общество
Экс-министра Улюкаева наказали за сидение на кровати в колонии
Бывший министр экономразвития РФ, отбывающий срок в ИК-1 в Тверской области, Алексей Улюкаев получил предупреждение за сидение на кровати в неположенное время.
Происшествия
Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией
Здоровье
И.о. министра труда: частные клиники для пожилых не заменят ОМС
Частные медицинские организации, оказывающие услуги для людей старше 64 лет, не будут замещать работу медицинских учреждений в рамках ОМС, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает 20 января пресс-служба ведомства.
Здоровье
В России отметили низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
"На третьей неделе 2020 года (13.01.2020-19.01.2020) в целом на территории РФ по-прежнему регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами, обусловленный в большей степени циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии", - говорится в сообщении.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Общество
Принц Гарри улетел в Канаду к семье
Принц Гарри покинул Великобританию во второй половине дня, улетев в Канаду к своей семье, жене Меган и сыну Арчи, сообщает The Sun.
Общество
На Сахалине за рождение ребёнка семьям спишут часть ипотеки
Уже за рождение первенца семье спишут 500 тыс. рублей долга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Шоу-бизнес
Даша Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу
Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу — в сети появились первые фотографии с торжества.
Футбол
Греческий игрок Атанасиадис прибыл на просмотр в «Крылья Советов»
Греческий футболист Стефанос Атанасиадис прибыл в расположение «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба самарской команды.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Авто
Skoda синхронно обновила хэтчбек и седан Rapid
Компания Skoda представила альтернативный обновлённый Rapid — доработки коснулись исполнения для рынка Поднебесной.
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba сделал обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
В компании Toshiba изобрели алгоритм, который обеспечил настольным ПК возможность вычислять быстрее суперкомпьютеров, в том числе и квантовых.