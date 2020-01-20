с чего всё началось

Рост мировой экономики в 2021 году, согласно последней оценке МВФ, может составить 3,4%, что на 0,2 ниже предыдущего прогноза фонда. Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран годы также снижен на 0,2 процентного пункта — до 4,4% в 2020 году и 4,6% в 2021 году.

МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

Общество Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.

Политика Медведев оценил работу своего правительства Медведев отметил, что за время работы его правительства инфляция снизилась с 15% до 3%, что является самым низким показателем за всю историю России.

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Политика Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку 1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

Общество Актриса Марина Рузавина скончалась в 26 лет В ночь на 16 января ушла из жизни 26-летняя актриса, солистка и преподаватель театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина.

Здоровье Сахалинцев призывают не игнорировать терапевтов Жительница Южно-Сахалинска Евгения Григорьевна к участковому терапевту обратилась с жалобой на болевые ощущения в области поясницы.

Наука Сердечный гормон повлиял на почки Российские ученые вместе с зарубежными коллегами выяснили, как натрийуретический пептид влияет на митохондрии почек.

Общество Девятибалльные пробки сковали Барнаул Пробки, которые оцениваются в 9 баллов, сковали Барнаул утром во вторник, 21 января.

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Здоровье В России отметили низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ "На третьей неделе 2020 года (13.01.2020-19.01.2020) в целом на территории РФ по-прежнему регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами, обусловленный в большей степени циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии", - говорится в сообщении.

Общество Принц Гарри улетел в Канаду к семье Принц Гарри покинул Великобританию во второй половине дня, улетев в Канаду к своей семье, жене Меган и сыну Арчи, сообщает The Sun.

Шоу-бизнес Даша Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу — в сети появились первые фотографии с торжества.