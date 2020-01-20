Экономика
REGNUMМВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Рост мировой экономики в 2021 году, согласно последней оценке МВФ, может составить 3,4%, что на 0,2 ниже предыдущего прогноза фонда. Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран годы также снижен на 0,2 процентного пункта — до 4,4% в 2020 году и 4,6% в 2021 году.
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Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост экономики России в 2020 году на уровне 1,9%, следует из январского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO) Update.Коммерсантъ08:56
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