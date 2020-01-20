Экономика

REGNUMREGNUMМВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

Рост мировой экономики в 2021 году, согласно последней оценке МВФ, может составить 3,4%, что на 0,2 ниже предыдущего прогноза фонда. Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран годы также снижен на 0,2 процентного пункта — до 4,4% в 2020 году и 4,6% в 2021 году.
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с чего всё началось
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост экономики России в 2020 году на уровне 1,9%, следует из январского доклада
 фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO) Update.
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Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

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Обсерватория «Спектр-РГ» выполнила обзор одной шестой части неба

Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщает о том, что обсерватория «Спектр-РГ» произвела наблюдение более одной шестой части всей небесной сферы.
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PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
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Россиянам предложат проголосовать за поправки в Конституцию целиком

Граждане в ходе голосования за внесение поправок в действующую Конституцию будут голосовать за весь пакет целиком, заявил сенатор Андрей Клишас.
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В мясном союзе Казахстана раскритиковали запрет на вывоз скота

Запрет на вывоз живого скота из Казахстана может повлиять на снижение экспорта мяса и мясной продукции.
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Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза (ЕС) поручили Совету ЕС подготовить новые санкции в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра.
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Основой видеокарт могут стать графические процессоры GA103 и GA104 . Первый получит GeForce RTX 3080, а вторым оснастят GeForce RTX 3070.
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