с чего всё началось

Рост мировой экономики в 2021 году, согласно последней оценке МВФ, может составить 3,4%, что на 0,2 ниже предыдущего прогноза фонда. Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран годы также снижен на 0,2 процентного пункта — до 4,4% в 2020 году и 4,6% в 2021 году.

МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

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