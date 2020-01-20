Экономика

REGNUMREGNUMМВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

Рост мировой экономики в 2021 году, согласно последней оценке МВФ, может составить 3,4%, что на 0,2 ниже предыдущего прогноза фонда. Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран годы также снижен на 0,2 процентного пункта — до 4,4% в 2020 году и 4,6% в 2021 году.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Мировая экономика в этом году вырастет на 3,3%, в следующем — на 3,4%, тогда как в 2019 году рост составил всего 2,9%, это минимум со времени финансового кризиса 2008–2009 годов, следует из январского обновления макропрогноза
 Международного валютного фонда (МВФ), подготовленного к Давосскому форуму.
Коммерсантъ13:49

Подробнее о событии

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

ТАСС09:46

МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%

Интерфакс08:09

Мировая экономика поднимается со дна

Коммерсантъ13:49

В МВФ понизили прогноз роста экономики Италии

REGNUM13:58

МВФ дал прогноз по росту экономики России

Взгляд.ру08:39

МВФ понизил прогноз роста ВВП Мексики в 2020 г до 1%

ПРАЙМ14:48

На мировую экономику посмотрели с пессимизмом

Росбалт09:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
Энергетика

Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти

Белоруссия нашла альтернативу российской нефти. Республика закупила 80 тыс. тонн топлива у Норвегии.
Газета.Ru 16:01
Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку

Автоновости дня 18 января в 05:34
Происшествия

Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе

Российская газета 08:28
Общество

Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия».
РБК 16:36
Здоровье

Третий человек умер от нового типа коронавируса в Китае

АМИТЕЛ вчера в 21:45
Политика

За поправки в конституцию россиянам предложат голосовать целиком

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, предложенное президентом Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному собранию, может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком.
Life.ru 12:51
Хоккей

Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских ОИ

Встреча завершилась со счетом 9:0. В составе победителей четыре шайбы забросил Матвей Мичков, хет-трик оформил Иван Мирошниченко, также отличились Иль Квочко и Кирилл Долженков, передает "Газета.ru".
Радио Sputnik 13:23
Политика

Чайка покидает пост генпрокурора

Народные новости 05:36
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе

По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.
Ридус 13:38
Космос

Создатель «Сармата» работает над новым вариантом многоразовой космической ракеты

В докладе отмечается, что ГРЦ продолжает работы в инициативном порядке по созданию многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя (РН) "Корона" вертикального взлета и посадки, однако в облик носителя были внесены существенные изменения.
ТАСС 17:56
Происшествия

В Перми в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек

В Перми несколько человек обварились кипятком из-за прорыва трубы в хостеле.
Общая газета.RU вчера в 23:46
Армия и оружие

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Известия 15:09
Интернет

Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд

Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
Planet Today 01:17
Футбол

Поцелуй Роналду и Дибалы во время празднования гола оказался иллюзией

Sportbox.RU 09:21
Здоровье

В Амурском медицинском колледже оборудуют комнату психологической разгрузки и оснащают тренажёрный зал

Президентский грант позволил не только создать необычный кабинет на базе колледжа, но и дооснастить тренажёрный зал.
Глас Народа вчера в 20:55
Политика

The Guardian назвала имя нового лидера ИГ

Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.
Интерфакс 16:30
Гаджеты

AMD подтвердила, что видеокарты с Big Navy выйдут в этом году

Новые видеокарты будут рассчитаны на энтузиастов, поскольку технология аппаратной трассировки лучей, которую получит Big Navi, еще только развивается.
Faktom вчера в 10:42
Общество

Байден назвал гаденышами предпринимателей из Кремниевой долины

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден рассказал о своих расхождениях с бывшим американским лидером Бараком Обамой в отношении к деятельности предпринимателей из Кремниевой долины, назвав их гаденышами.
Известия 18:28
Кино

Мединский призвал не финансировать антироссийские фильмы

Ранее российский режиссер Вадим Абдрашитов заявил, что современный студенческий состав режиссуры состоит из людей молодых.
Красная весна 11:07
Общество

На Сахалине за рождение ребёнка семьям спишут часть ипотеки

Уже за рождение первенца семье спишут 500 тыс. рублей долга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 01:49
Технологии

Глава Alphabet предупредил об угрозах искусственного интеллекта

Бывший гендиректор Google Сундар Пичаи, который теперь возглавляет головную компанию поисковика Alphabet, написал колонку для Financial Times об искусственном интеллекте.
Forbes 06:32
Экономика

ЕС проиграл больше всех от американо-китайского соглашения

Излишний оптимизм участников рынка, связанный с недавно подписанным торговым соглашением между США и Китаем, явно преувеличен.
Вести.Финанс 14:58
Единоборства

Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Известия вчера в 00:30
Происшествия

В Якутии стая собак напала на ребенка

Российская газета 06:15
Футбол

«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»

"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
РИА Новости 17:36
Политика

Зеленский назвал условие своей отставки

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Lenta.ru 04:15
Армия и оружие

Российские РЛС смогли обнаружить «невидимки» F-35 у границ Ирана

Российские средства ПВО зафиксировали шесть американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35 у границ Ирана через несколько часов после ракетного удара по американским базам 8 января, сообщила «Российская газета» со ссылкой на и.о. главы МИД России Сергея Лаврова.
Известия 16:30
Армия и оружие

Снова «российский снайпер»: на Луганщине ликвидирован украинский боевик

Rusvesna.su 05:59
Общество

Из Пулково откроют четыре новых прямых рейса в города Европы

Венгерская авиакомпания-лоукостер откроет летом 2020 года четыре новых прямых рейса из петербургского аэропорта Пулково в города Европы - Бухарест (Румыния), Софию (Болгария), Вильнюс (Литва), Братиславу (Словакия).
Российская газета 09:39
Музыка

Британский монетный двор выпустил монету в честь группы Queen

ТАСС 07:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное