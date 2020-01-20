Экономика
REGNUMМВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Рост мировой экономики в 2021 году, согласно последней оценке МВФ, может составить 3,4%, что на 0,2 ниже предыдущего прогноза фонда. Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран годы также снижен на 0,2 процентного пункта — до 4,4% в 2020 году и 4,6% в 2021 году.
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Мировая экономика в этом году вырастет на 3,3%, в следующем — на 3,4%, тогда как в 2019 году рост составил всего 2,9%, это минимум со времени финансового кризиса 2008–2009 годов, следует из январского обновления макропрогноза Международного валютного фонда (МВФ), подготовленного к Давосскому форуму.Коммерсантъ13:49
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