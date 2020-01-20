с чего всё началось

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

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Политика Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.

Технологии Sega пообещала рассказывать о Сонике каждый месяц до конца 2020 года Издательство Sega объявило о запуске инициативы Sonic 2020, в рамках которой будет делиться новостями о Сонике и связанных с ним проектах 20-го числа каждого месяца вплоть до конца 2020 года.

Политика Зеленский назвал условие своей отставки Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.

Армия и оружие Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1» Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Энергетика Белоруссия показала способ надавить на Россию по нефти Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.