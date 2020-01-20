Экономика
ТАССМВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как говорится в январском докладе World Economic Outlook (WEO), подготовленном фондом, средняя цена на нефть в 2020 году будет составлять $58,03 за баррель.RT на русском08:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
Общество
Скоростную магистраль Москва — Петербург могут продлить до Хельсинки
Минтранс обсудит продление высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург до финского города Хельсинки.
Происшествия
Появилось видео с места отравления болгарского предпринимателя «шпионом ГРУ»
В сети появились кадры, на которые якобы попал заподозренный в причастности к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева «шпион ГРУ».
Здоровье
В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Политика
Путин предлагает сократить количество судей в Конституционном суде
В пакете поправок в Конституцию России, внесенном президентом страны Владимиром Путиным в Государственную думу, предлагается сократить количество судей в Конституционном суде России до 11 человек.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы отопления в отеле
Минувшей ночью в одном из отелей в Перми произошёл прорыв трубы отопления.
Политика
Чайка покидает пост генпрокурора
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем".
Гаджеты
Названы Android-приложения, «съедающие» заряд батареи смартфонов
Разработчик антивирусов Bitdefender назвал приложения, «съедающие» заряд смартфона.
Общество
Российская делегация проверит аэропорты курортов Египта
Российская делегация в воскресенье прибыла в Египет для проверки аэропортов Хургады и Шам-эш-Шейха, сообщила египетская газета Akhbar El Yom со ссылкой на источники в министерстве гражданской авиации страны.
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
Здоровье
Более 250 человек скончались в России после приема лекарств
После приема лекарственных препаратов за первые девять месяцев 2019 года в России скончался 251 человек.
Футбол
Ракицкий: не умею выпендриваться. Не знаю, как это делается
Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры.
Экономика
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Технологии
Sega пообещала рассказывать о Сонике каждый месяц до конца 2020 года
Издательство Sega объявило о запуске инициативы Sonic 2020, в рамках которой будет делиться новостями о Сонике и связанных с ним проектах 20-го числа каждого месяца вплоть до конца 2020 года.
Технологии
Появились сведения о системе распознавания лиц, которую использует полиция США
Сотрудники американских правоохранительных органов активно пользуются системой распознавания лиц, которую создал стартап Clearview AI.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Армия и оружие
Луганский снайпер точным выстрелом ликвидировал оккупанта из 72-й бригады ВСУ
Общество
Рэпера Гуфа задержали из-за дебоша в самолете
Российского рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, задержали в аэропорту Абу-Даби.
Общество
Алкоголь уберут из системы «все включено» на Майорке и Ибице
Алкоголь в нелимитированных количествах будет запрещен на Балеарских островах.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Армия и оружие
На Украине заявили о готовности силой вернуть Донбасс
Заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что киевские власти готовы и к силовому варианту возврата Донбасса.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Политика
Глава Чувашии извинился за предложение «мочить» журналистов
Довольно странно поздравил журналистов с Днем печати глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица
Алла Борисовна Пугачева совсем недавно появилась на праздновании Дня рождения композитора Игоря Николаева с омоложенным лицом.
Общество
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Энергетика
Белоруссия показала способ надавить на Россию по нефти
Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии
В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.