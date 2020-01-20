Экономика

ТАССТАССМВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
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Как говорится в январском докладе
 World Economic Outlook (WEO), подготовленном фондом, средняя цена на нефть в 2020 году будет составлять $58,03 за баррель.
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МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%

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