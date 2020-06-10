Экономика
ИнтерфаксМВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
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Политика
В Крыму Зеленского призвали к покаянию
Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM вчера в 02:22
Авто
В России начали принимать заказы на новый Land Rover Defender
Британская компаня Land Rover начала принимать заказы в России на новый внедорожник Defender в комплектациях SE и HSE.
Известия вчера в 08:03
Футбол
«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры
Встреча 28-го тура Примеры, прошедшая на поле "Севильи" без зрителей, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
РИА Новости вчера в 18:12
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Происшествия
В Оренбургской области скончался ещё один пациент с коронавирусом
Фото: static.dir.bg Инфографика по коронавирусу в Оренбургской области Евгений Ройзман назвал Татьяну Савинову «очень сильным министром здравоохранения»
Эхо Москвы в Оренбурге 04:24
Политика
Министр культуры Украины заявил о пользе русскоязычных сериалов
Украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что сериалы на русском языке, которые производят на Украине, способствуют развитию украинской индустрии и экономики.
РИА Новости 03:08
Кино
Эротическая драма «365 дней» стала лидером по просмотрам на Netflix
Польская эротическая драма "365 дней" режиссера Барбары Бяловас стала самым просматриваемым фильмом на Netflix, несмотря на то, что она появилась на платформе только 7 июня.
Piter.tv вчера в 08:37
Общество
В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:49
Общество
Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд
В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 вчера в 04:21
Хоккей
Российские хоккеисты из НХЛ поздравили соотечественников с Днём России
Российские хоккеисты из НХЛ поздравили соотечественников с Днём России. Об этом сообщило российское посольство в США.
RT на русском 00:36
Политика
Помпео поздравил россиян с Днем России
Интерфакс вчера в 20:03
Происшествия
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от денег
Взгляд.ру вчера в 12:28
Политика
Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
Армия и оружие
В КНР считают, что испытания Т-14» в САР дали танку всемирную известность
Пекин, 12 июня 2020, 10:05 — REGNUM Боевые испытания нового российского боевого танка Т-14 «Армата», проведенные на территории Сирийской Арабской Республики (САР), принесли ему всемирную известность.
REGNUM 03:05
Здоровье
Главврач больницы Барнаула умер от коронавируса
Главный врач Железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман умер от коронавируса, болезнь протекала в тяжелой форме, сообщил оперштаб Алтайского края.
Sibnet Новости 03:56
Футбол
«Урал» подтвердил, что матч с «Рубином» пройдёт со зрителями
Первый матч после возобновления РПЛ "Урал" проведет с "Рубином" 20 июня.
Soccer.ru 04:37
Экономика
ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов.
Эхо Москвы 10 июня в 11:32
Здоровье
Врач Кашубина назвала необходимое человеку количество воды в день
Существует популярное мнение о том, что в день человеку необходимо не менее восьми стаканов обычной воды.
iReactor 01:41
Здоровье
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru вчера в 23:53
Экономика
«Победа» запустила распродажу билетов на июль
Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам.
РБК 04:34
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
Политика
США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики
"Соединённые Штаты разработают и осуществят программу закупок ледокольного флота полярной безопасности, которая будет поддерживать наши национальные интересы в Арктике и Антарктике", — говорится в меморандуме главы государства.
ANNA-News вчера в 09:29
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года.
Уральский меридиан вчера в 10:52
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Общество
Минздрав сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
По заявлению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в 21 регионе страны наблюдается благоприятная обстановка с коронавирусом, передает ТАСС.
Инфорос 02:17
Игры
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
REGNUM вчера в 17:50
Игры
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
Появилась информация о новом патче для игры The Last of Us Part II.
Актуальные Новости 09 июня в 11:04
Футбол
Маурисио может вернуться в «Зенит»
Полузащитник греческого ПАОКа Маурисио, выступавший в Премьер-лиге за «Терек» (в 2010 – 2015 годах) и «Зенит» (в 2016 – 2017-м), может вернуться в Россию.
Спорт день за днем вчера в 11:59
Армия и оружие
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина
Командующим ВМС Украины назначен уроженец Севастополя, воевавший в Донбассе контр-адмирал Алексей Неижпапа, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Взгляд.ру вчера в 13:05