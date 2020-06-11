Финансы
Деловое.ТВМВФ спрогнозировал рост внешнего долга Украины
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рост внешнего долга Украины. Соответствующий документ вышел на официальном сайте фонда. В нем сообщается, что в связи с пандемией коронавируса долг увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны.
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Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Кино
Universal Pictures и Бекмамбетов снимут пять screenlife-фильмов
В компании подтвердили, что американская компания подписала контракт с Бекмамбетовым, согласно которому «голливудская студия выпустит пять кинокартин, спродюсированных Бекмамбетовым в формате screenlife», то есть в формате, когда все действие картины происходит на экране компьютера или смартфона.
ИА Красная Весна 09 июня в 16:42
Общество
Еще 2255 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве от коронавируса вылечились еще 2255 пациентов. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Известия 02:39
Кино
Сюжет фильма «Мстители: Финал» пересказали в стиле мультсериала 1966 года
Фанаты Marvel не забыли отдать дань той прекрасной эпохе и создали ролик, повторяющий сюжет фильма «Мстители: Финал», только с героями сериала 1966 года.
Телепрограмма вчера в 05:57
Путешествия
В Крыму объявили о начале бронирования отдыха для россиян
Отдых в Крыму для всех россиян станет доступен с 1 июля. Об этом говорится в пятницу, 12 июня, на сайте администрации Крыма.
Известия 01:58
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости вчера в 08:02
Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета вчера в 02:40
Политика
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
Футбол
«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры
Встреча 28-го тура Примеры, прошедшая на поле "Севильи" без зрителей, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
РИА Новости вчера в 18:12
Политика
Международный уголовный суд прокомментировал санкции США
Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане.
Известия вчера в 21:38
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК вчера в 17:02
Политика
Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым
По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
Общество
Глава Минздрава допустил введение «плавающего» режима ограничений
Михаил Мурашко не исключил чередование введения карантина и его отмены Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о том, что власти рассматривают возможность введения "плавающего" режима ограничений для профилактики коронавируса.
АМИТЕЛ вчера в 23:48
Армия и оружие
В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски
Вашингтон, 10 июня 2020, 17:54 — REGNUM Истребители ВВС США F-22 Raptor осуществили 10 июня перехват двух групп российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в «зону опознавания» системы противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, сообщает 10 июня объединенное Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
REGNUM 10 июня в 10:54
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости вчера в 06:10
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
Происшествия
Вспышка коронавируса в медчасти УФСИН в ЕАО привела к уголовному делу
Возбуждено уголовное дело по фактам заражения коронавирус заключенных и сотрудников лечебно-исправительного учреждения №2 ФСИН в Облученском районе Еврейской автономной области, сообщили в Следственном комитете.
Интерфакс вчера в 09:26
Происшествия
Суд арестовал вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»
Что важно знать:В "Лондонский список" Бориса Титова включены российские бизнесмены, которые находятся в Лондоне, являются фигурантами уголовных дел, но хотят вернуться в Россию.
Snob.ru вчера в 13:49
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
Актер Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве, не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии Сергея Захарова.
РИА Новости вчера в 16:39
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
BFM.ru 00:27
Происшествия
Адвокат заявил о решении семьи погибшего не принимать помощь Ефремова
РБК вчера в 14:52
Футбол
Исследование показало, что Месси в два раза эффективнее Роналду
Исследование приходит к выводу, что Месси чаще работает с мячом, создаёт больше моментов и оказывает большее влияние на итоговый результат матча, чем Роналду.
Soccer.ru вчера в 00:14
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 10 июня в 15:16
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru вчера в 02:40
Единоборства
Костя Цзю назвал слабое место Нурмагомедова
Instagram Российский и австралийский боксер Костя Цзю назвал слабое место российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.
РЕН ТВ вчера в 17:01
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости вчера в 09:18