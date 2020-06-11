Финансы

Деловое.ТВДеловое.ТВМВФ спрогнозировал рост внешнего долга Украины

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рост внешнего долга Украины. Соответствующий документ вышел на официальном сайте фонда. В нем сообщается, что в связи с пандемией коронавируса долг увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны.
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МВФ: внешний госдолг Украины в 2020 году увеличится до 93% ВВП

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