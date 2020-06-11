Финансы
РИА НовостиМВФ спрогнозировал рост внешнего долга Украины до 93% ВВП
Внешний долг Украины (государственный и частный) из-за пандемии COVID-19 увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны, в то время как в 2019 году он составлял 78,8% ВВП, говорится в меморандуме украинских властей и Международного валютного фонда (МВФ).
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Происшествия
В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин
В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Происшествия
Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат
РИА Новости 11:18
Политика
Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым
По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru 11:12
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Происшествия
Близкие простились с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем Захаровым
В Москве простились с Сергеем Захаровым — водителем, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
Пятый канал 09:15
Политика
Путин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области
Президент пожелал Ивану Белозерцеву успехов на выборах губернатора Пензенской области.
Российская газета 08:42
Наука
В Швейцарии разработали прозрачные медицинские маски
Исследователи из Политехнической школы Лозанны и Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологии провели последние два года, разрабатывая новый вид медицинской маски, предполагающую почти полную прозрачность, при этом оставаясь дышащей и защитной.HelloMasks сделаны из органических материалов на основе биомассы.
Плюс один +1 08:21
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
МИД России усомнился в выводах Нидерландов по делу о крушении MH17
Министерство иностранных дел России прокомментировало выводы прокуратуры Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине.
Газета.Ru 11:34
Общество
В Тульской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Власти Тульской области продлили до 22 июня режим самоизоляции для людей старше 65 лет, введенный с 4 апреля из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг облправительство.
РИА Новости 11:26
Общество
Собянин назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться ближе к зиме.
Российская газета 11:58
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Общество
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 12 июля
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.
RT на русском 05:27
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
Политика
Климкин посоветовал Зеленскому «отобрать» Крым у России
Экс-глава украинского МИД Павел Климкин считает, что Россия сама не "отдаст" Крым.
Народные новости вчера в 13:43
Происшествия
На мать младенца, покусанного собакой, возбудили дело в Петербурге
Сестрорецк, Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 18:01 — REGNUM Полиция Курортного района Петербурга возбудила уголовное дело в отношении матери младенца, которого покусала собака, живущая в семье.
REGNUM 11:01
Политика
Республиканцы попросили Трампа не выводить войска из Германии
Globallookpress Конгрессмены-республиканцы в палате представителей США попросили президента Дональда Трампа не сокращать численность американского контингента в Германии.
РЕН ТВ вчера в 01:32
Экономика
Сбербанк станет основным владельцем сервиса 2ГИС
Сбербанк получает с 2ГИС собственную картографическую платформу, которую планирует развивать совместно с сервисами «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood, «Самокат» и др.
Ведомости 02:11
Общество
Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в школах и вузах
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить 41,7 млрд рублей на поддержание уровня зарплат в образовательных и медицинских организациях.
РЕН ТВ 11:47
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 284 человека
За сутки в Свердловской области коронавирусом заболели ещё 284 человека.
Уральский меридиан вчера в 03:37
Общество
В Мосгордуме решено проверить миллиардные доходы Шапошникова
Как сообщало ИА REGNUM, в декларации Шапошникова фигурируют доходы почти в 2 млрд рублей в 2019 году.
REGNUM 10:33
Происшествия
Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3
Интерфакс 03:42
Общество
Российские школьники в 2020 году получат аттестат без ЕГЭ
Москва, 11 июня 2020, 10:39 — REGNUM В 2020 году учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестат без сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ).
REGNUM 03:39
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Авто
GAC представит в России новый минивэн GN8
Российская премьера нового минивэна GAC GN8 пройдет 30 июня в онлайн-формате.
Автоновости дня 09:55
Здоровье
Моногоспиталь для больных коронавирусом открыли в Вологде
Монопрофильный госпиталь для заболевших коронавирусом открыли в Вологде с 10 июня. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба.
Московский Комсомолец 10:18