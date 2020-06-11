Финансы

РИА НовостиРИА НовостиМВФ спрогнозировал рост внешнего долга Украины до 93% ВВП

Внешний долг Украины (государственный и частный) из-за пандемии COVID-19 увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны, в то время как в 2019 году он составлял 78,8% ВВП, говорится в меморандуме украинских властей и Международного валютного фонда (МВФ).
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МВФ дал прогноз по росту внешнего долга Украины

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