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Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора. 28

Политика Республиканцы попросили Трампа не выводить войска из Германии Globallookpress Конгрессмены-республиканцы в палате представителей США попросили президента Дональда Трампа не сокращать численность американского контингента в Германии.

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