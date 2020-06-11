Финансы

РИА НовостиРИА НовостиМВФ спрогнозировал рост внешнего долга Украины до 93% ВВП

Внешний долг Украины (государственный и частный) из-за пандемии COVID-19 увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны, в то время как в 2019 году он составлял 78,8% ВВП, говорится в меморандуме украинских властей и Международного валютного фонда (МВФ).
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

МВФ дал прогноз о значительном увеличении внешнего долга Украины

Ореанда-Новости13:53

МВФ дал прогноз по росту внешнего долга Украины

Rambler News Service12:52

МВФ спрогнозировал рост внешнего долга Украины до 93% ВВП

РИА Новости12:04

МВФ: внешний госдолг Украины в 2020 году увеличится до 93% ВВП

RuNews24.ru12:30

МВФ предположил рост внешнего долга Украины до 93%

Газета.Ru12:19

МВФ: внешний долг Украины в 2020 году подскочит до 93% ВВП страны

ПРАЙМ12:08

«Шок от COVID». МВФ предрекает рост внешнего долга Украины

Радио Sputnik12:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 19:42, Ашберн
Происшествия

Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью

Росбалт вчера в 14:26
309
Шоу-бизнес

Вера Брежнева выпустила альбом с комментариями

Вера Брежнева представила мини-альбом "V.".
ИА InterMedia 05:38
Космос

Камни на поверхности астероида Бенну разрушает солнечный свет

Ученые впервые зарегистрировали разрушающее воздействие солнечного света на камни на поверхности астероида.
РИА ОмскПресс вчера в 08:15
Общество

Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
141
Политика

Жители России считают Путина вдохновляющей личностью

REGNUM 04:09
670
Происшествия

Семья погибшего в ДТП водителя не примет помощь от Ефремова — адвокат

Snob.ru 11:54
385
Игры

Sony показала первые игры для PlayStation 5

В рамках презентации The Future of Gaming японская компания Sony представила игровой контроллер для консоли PlayStation 5.
РИА Новости 17:41
169
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН 16:57
21
Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
105
Экономика

Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС

Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции.
ПРАЙМ 10:31
3
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала Elle

Дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова, снялась обнаженной для июльского номера глянцевого журнала Elle.
Что происходит 05:02
19
Космос

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv 03:19
Политика

Трамп назвал способы прекратить беспорядки в США

Президент США Дональд назвал четыре меры, которые, по его мнению, должны будут помочь исправить ситуацию с беспорядками в стране.
Lenta.ru 18:12
Шоу-бизнес

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
50
Общество

Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле

В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом.
Эхо Москвы 12:03
3
Спорт

Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn

Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru 17:50
Происшествия

Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве

REGNUM 06:59
2
Технологии

Анонсировали Kena: Bridge of Spirit

На презентации PlayStation 5 представили новую игру Kena: Bridge of Spirit.
Cyber.sports.ru 16:42
Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости 09:18
214
Космос

Доказана возможность зарождения жизни при ударе астероида

Японские ученые провели исследование и доказали, что жизнь на Земле действительно могла возникнуть при столкновении нашей планеты с астероидом.
МИР 24 09 июня в 09:05
8
Экономика

Центр агроаналитики: РФ в мае обновила рекорд по экспорту сахара

Наибольший объем сахара в мае вывезен из Краснодарского края - 52,8 тыс. тонн, или 41,3% российского экспорта.
Интерфакс - Россия 05:29
Гаджеты

AMD Ryzen 7 4700G (Renoir) замечен в компании памяти DDR4-5600

Как указывает ресурс Wccftech со ссылкой на сетевые источники, процессор Ryzen 7 4700G был протестирован в связке с материнской платой на базе чипсета B550 и оперативной памятью, работавшей с частотой 5600 МГц.
3DNews 13:48
1
Шоу-бизнес

Клара Новикова рассказала о предсмертной просьбе Анатолия Трушкина

Bimru.ru 06:10
1
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 12:28
1,3K
Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

REGNUM 04:11
792
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
РИА Новости 18:51
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК 17:02
3
Происшествия

Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя

Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:13
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
52
Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 15:33
223
Как работают Яндекс.Новости?
Главное