Внешний долг Украины (государственный и частный) из-за пандемии COVID-19 увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны, в то время как в 2019 году он составлял 78,8% ВВП, говорится в меморандуме украинских властей и Международного валютного фонда (МВФ).

Происшествия Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области. 291

Общество Мурашко допустил возможность «плавающего режима ограничений» Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что «есть формат в том числе плавающего режима ограничений». 2

Игры Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события. 2

Армия и оружие Конгресс США выделил $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 финансовый год на сумму $250 млн, сообщает министерство обороны Украины.

Футбол Орлов: «Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА» Известный комментатор Геннадий Орлов не верит, что форвард Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.

Здоровье Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса.

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 11

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Биатлон Хованцев заменил Польховского в сборной России по биатлону Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев вошёл в список специалистов — кандидатов в национальную команду на сезон-2020/21.

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