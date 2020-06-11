Финансы

РИА НовостиРИА НовостиМВФ спрогнозировал рост внешнего долга Украины до 93% ВВП

Внешний долг Украины (государственный и частный) из-за пандемии COVID-19 увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны, в то время как в 2019 году он составлял 78,8% ВВП, говорится в меморандуме украинских властей и Международного валютного фонда (МВФ).
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

МВФ дал прогноз о значительном увеличении внешнего долга Украины

Ореанда-Новости13:53

МВФ дал прогноз по росту внешнего долга Украины

Rambler News Service12:52

«Шок от COVID». МВФ предрекает рост внешнего долга Украины

Радио Sputnik12:39

МВФ: внешний госдолг Украины в 2020 году увеличится до 93% ВВП

RuNews24.ru12:30

МВФ предположил рост внешнего долга Украины до 93%

Газета.Ru12:19

МВФ: внешний долг Украины в 2020 году подскочит до 93% ВВП страны

ПРАЙМ12:08

МВФ спрогнозировал рост внешнего долга Украины до 93% ВВП

РИА Новости12:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 15:01, Ашберн
Общество

Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня

Известия 14:15
167
Политика

В Кремле конфликт в Донбассе по-прежнему считают внутриукраинским

Представителю Кремля указали на то, что граждане России представляют противоположную украинской сторону конфликта, кроме того, «Донбасс вышел из состава Украины».
REGNUM 06:59
5
Происшествия

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru 14:19
141
Происшествия

Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью

Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области.
Росбалт вчера в 14:26
291
Общество

Мурашко допустил возможность «плавающего режима ограничений»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что «есть формат в том числе плавающего режима ограничений».
RT на русском 14:23
2
Общество

Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
1,5K
Происшествия

Семья погибшего в ДТП водителя не примет помощь от Ефремова — адвокат

Snob.ru 11:54
338
Игры

Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE

Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
Чемпионат 07:30
2
Армия и оружие

Конгресс США выделил $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности

Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 финансовый год на сумму $250 млн, сообщает министерство обороны Украины.
Интерфакс 10:09
Футбол

Орлов: «Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА»

Известный комментатор Геннадий Орлов не верит, что форвард Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.
Soccer.ru 14:24
Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости 09:18
208
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
50
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
1,6K
Здоровье

Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса.
Lenta.ru 14:28
Политика

Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
11
Общество

Фестиваль «Нашествие» в этом году в Тверской области не состоится

ТАСС 14:22
19
Политика

Трамп продлил санкции против властей Белоруссии

Президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие санкций против руководства Белоруссии, сообщили в Белом доме.
Взгляд.ру 12:16
1
Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Российская газета 12:41
406
Транспорт

Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым

Сегодня открылась продажа билетов, сообщили в Минтрансе России.
Российская газета 04:43
268
Общество

Мурашко назвал регионы с благоприятной ситуацией по COVID-19

Всего в России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией, в их числе Москва и Тюменская область.
РБК 14:50
19
Технологии

Google выпустил бета-версию Android 11

Американская корпорация Google предоставила в открытый доступ для скачивания обновленную операционную систему Android 11.
Evo-rus.com 01:11
3
Гаджеты

Apple выпустит девять новых моделей iPhone

Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform 12:48
8
Общество

Власти объяснили медленное снятие ограничений в Петербурге

Власти Петербурга объяснили, почему в Петербурге не снимают ограничения, введённые для борьбы с коронавирусом, вслед за Москвой.
Питерские заметки 13:32
31
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
1,5K
Происшествия

Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым «погибли два человека»

Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
РИА Новости 09:14
39
Биатлон

Хованцев заменил Польховского в сборной России по биатлону

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев вошёл в список специалистов — кандидатов в национальную команду на сезон-2020/21.
News.ru 06:30
Общество

Ростовский губернатор разрешил прогулки и работу парикмахерских

REGNUM 12:38
47
Общество

Адвокат рассказал, какое наказание ждет Михаила Ефремова

Известный адвокат Максим Пашков рассказал «СЭ» о том, какое наказание грозит актеру Михаилу Ефремову, ставшему виновником ДТП со смертельным исходом.
Спорт-Экспресс 13:15
Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Российская газета 07:35
289
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике

Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное