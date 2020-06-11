Финансы
РИА НовостиМВФ спрогнозировал рост внешнего долга Украины до 93% ВВП
Внешний долг Украины (государственный и частный) из-за пандемии COVID-19 увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны, в то время как в 2019 году он составлял 78,8% ВВП, говорится в меморандуме украинских властей и Международного валютного фонда (МВФ).
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Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
В Нижегородской области отменяют двухнедельный карантин для приезжих
Нижний Новгород, 11 июня 2020, 19:08 — REGNUM В Нижегородской области отменяется обязательный двухнедельный карантин для приезжих из других регионов.
REGNUM 12:08
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform 12:48
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
Экономика
Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов
Ранее глава «Норильского никеля» уже предлагал «РусАлу» отказаться от дивидендных выплат в пользу модернизации производства, однако весной в интервью Bloomberg он сообщил, что эта инициатива была отвергнута.
REGNUM 07:37
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Общество
Собянин призвал работодателей оставить сотрудников «на удаленке»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 московским работодателям следует продолжить дистанционную работу своих компаний, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:05
Общество
ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»
Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
Здоровье
Татарстан получил первую партию препарата «Авифавир»
По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фонд и группа компаний "ХимРар" поставили в российские больницы первую партию препарата против коронавируса "Авифавир".
ТАСС 07:08
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Общество
Собянин назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться ближе к зиме.
Российская газета 11:58
Политика
Парад Победы в Москве посетят 12 зарубежных лидеров
Общественное телевидение России 11:57
Политика
«Левада-центр»: Путин и Навальный вдохновляют россиян больше всего
Опрос "Левады-центра" показал, что президент России Владимир Путин и оппозиционный политик Алексей Навальный вдохновляют россиян больше всего.
Piter.tv 09:36
Происшествия
Близкие простились с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем Захаровым
В Москве простились с Сергеем Захаровым — водителем, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
Пятый канал 09:15
Происшествия
Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат
РИА Новости 11:18
Наука
Гигантский вулкан под Германией оказался активным
Последнее извержение в Айфеле произошло 13000 лет назад, и недавно мы писали о последствиях этого крупного катаклизма — тогда посередине Европы на несколько столетий образовалась гигантская «мертвая зона», на на длительное время нарушившая привычные коммуникации между племенами первобытных охотников и собирателей.
Популярная механика 06:30
Гаджеты
Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 с поддержкой NFC за $32
Что касается стоимости, то версия Xiaomi Mi Band 5 без поддержки NFC обойдётся в 27 долларов США, с поддержкой — в 32 доллара.
3DNews 03:42
Общество
Российские школьники в 2020 году получат аттестат без ЕГЭ
Москва, 11 июня 2020, 10:39 — REGNUM В 2020 году учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестат без сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ).
REGNUM 03:39
Политика
На КПП при въезде на территорию ДНР установили стелу «Россия»
Стелу "Россия" установили при въезде на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики у КПП через линию соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам представитель общественной организации "Донецкая республика".
РИА Новости 08:31
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости 11:58
Киберспорт
В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики нолики»
Поле для игры в «крестики-нолики» было в Inferno еще до обновления, но рисовать на нем можно было только с помощью скрепки пуль или граффити.
Evo-rus.com 11:36
Общество
Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в школах и вузах
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить 41,7 млрд рублей на поддержание уровня зарплат в образовательных и медицинских организациях.
РЕН ТВ 11:47
Энергетика
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия вчера в 04:12
Политика
МИД России усомнился в выводах Нидерландов по делу о крушении MH17
Министерство иностранных дел России прокомментировало выводы прокуратуры Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине.
Газета.Ru 11:34
Футбол
«Химки» пройдут лицензирование для участия в РПЛ
Подмосковные «Химки» собираются подать заявку на лицензирование в РПЛ.
Евро-футбол.ру 03:55
Наука
Названа группа крови, снижающая риск заражения COVID-19
Американские ученые выявили группу крови, обладатели которой в меньшей степени подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 07:59
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Биатлон
Драчёв назвал новую роль Хованцева в сборной России по биатлону
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, какую роль в сборной России по биатлону будет исполнять бывший главный тренер команды Анатолий Хованцев.
RT на русском 11:20
Общество
ФСБ в Крыму раскрыла подготовку теракта
У всех были намерения произвести кровавую расправу на одном из городских рынков столицы Крыма, Симферополя.
Городовой вчера в 09:35
Здоровье
При плановой госпитализации анализ на COVID-19 стал обязательным
Обязательным стало прохождение теста на коронавирус при плановой госпитализации россиян за счет средств обязательного медицинского страхования.
Соловей.Инфо 12:36