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Общество В Нижегородской области отменяют двухнедельный карантин для приезжих Нижний Новгород, 11 июня 2020, 19:08 — REGNUM В Нижегородской области отменяется обязательный двухнедельный карантин для приезжих из других регионов. 67

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Общество Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 211

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Политика На КПП при въезде на территорию ДНР установили стелу «Россия» Стелу "Россия" установили при въезде на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики у КПП через линию соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам представитель общественной организации "Донецкая республика". 10

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Биатлон Драчёв назвал новую роль Хованцева в сборной России по биатлону Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, какую роль в сборной России по биатлону будет исполнять бывший главный тренер команды Анатолий Хованцев.