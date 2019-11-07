с чего всё началось

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг $188 трлн, или 230% ВВП. Столько не было со времен Второй мировой войны. При этом некоторые страны, например США, живут в кредит и весьма неплохо, а другие, как Куба, вынуждены расплачиваться своими товарами.

МВФ указал на рекордный мировой долг в $188 трлн

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