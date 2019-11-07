с чего всё началось

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг $188 трлн, или 230% ВВП. Столько не было со времен Второй мировой войны. При этом некоторые страны, например США, живут в кредит и весьма неплохо, а другие, как Куба, вынуждены расплачиваться своими товарами.

Общество Москвичам пообещали «вишневую» зиму Предстоящая зима в Москве ожидается одной из самых теплых, такие зимы синоптики называют "вишневыми", сообщает РИА "Новости" Синоптики ожидают, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса.

Политика Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины, о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.

Происшествия Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.

Политика Трамп рассказал о желании посетить парад 9 мая в Москве Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании посетить Парад Победы в Москве, который состоится 9 мая 2020 года.

Политика Бундестаг не принял поправки к Газовой директиве ЕС для Nord Stream 2 Бундестаг не смог в пятницу ночью согласовать законопроект, предусматривающий смягчающие поправки к Газовой директиве ЕС, которые позволили бы оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод "Северный поток - 2". Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Транспорт Начались продажи билетов на поезда в Крым В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно.

Наука Ученые нашли связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями Ученые опросили более трех тысяч человек из разных стран мира и выяснили, что уверенность в существовании демонов и злых духов больше распространена в странах, где выше вероятность инфекционных заболеваний.

Политика В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.

Общество Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру Высокий суд Лондона отклонил иск Наталии Потаниной, бывшей жены миллиардера Владимира Потанина, о разделе имущества, сообщает The Daily Mail.

Религия РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.

Шоу-бизнес «Насекомое»: фото Джоли в нелепом наряде слили в Сеть В Сети опубликовали фотографии со съемочной площадки, на которых актеры, одетые в разноцветные доспехи, стоят на берегу моря.

Футбол Гильерме рассказал об ошибке в матче с «Ювентусом» Голкипер «Локомотива» Гильерме объяснил свою ошибку в домашнем матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» в Москве (1:2). На 4-й минуте голкипер выронил мяч между ногами после удара со штрафного Криштиану Роналду, после чего его внес в ворота Аарон Рэмси — и гости открыли счет.

Кино Создатели четвертых «Мстителей» нарушили правила вселенной ради Капитана Америки Создатели «Мстителей» в недавнем интервью Slashfilm признались, что ради удивительного эпизода в «Финале» им пришлось поступиться деталями, а именно заставить молот Тора работать не так, как все привыкли.

Шоу-бизнес Заворотнюк опубликовала фото с мужем В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.

Политика Госдеп США может убрать пост спецпредставителя по Украине Отмечается, что упразднение этой должности будет отображать тот факт, что расследование по импичменту президента США повлияло на политику страны в отношении Украины.

Единоборства Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.

Политика В ООН поддержали проект резолюции РФ против героизации нацизма Как сообщало ИА REGNUM, почти год назад, 17 декабря 2018 года, Генеральная Ассамблея ООН также приняла предложенный Россией проект резолюции против героизации нацизма.

Общество Профессор ВШЭ отказался извиняться за слова об «убогом» русском языке Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов прокомментировал постановление комиссии ученого совета по академической этике, осудившей его слова об "убогом" русском языке.

Экономика Общее состояние миллиардеров снизилось впервые с 2015 года Общее состояние всех долларовых миллиардеров в мире снизилось в 2018 году на 4,3%, до $8,5 трлн.

Общество У Шестуна нашли новое имущество Генпрокуратура сообщила, что нашла у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна и его близких имущество, о котором раньше не было известно, сообщил журналистам официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.

Политика Россия не откажется от ядерного оружия Договор о запрещении ядерного оружия подписали в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года представители 53 стран.