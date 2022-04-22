Рыночные условия и низкий уровень госдолга снижают риски для правительства России в случае возможного дефолта, но вернуться стране на долговой рынок будет трудно, заявил на брифинге директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после высказывания основателя полка «Азов» Андрея Билецкого о возможности удара украинских вооруженных формирований ракетами «Точка-У» по участникам шествия «Бессмертного полка», запланированного в Мариуполе.