Будьте в Плюсе

МВФ указал на ограниченные риски для правительства РФ в случае возможного дефолта

Рыночные условия и низкий уровень госдолга снижают риски для правительства России в случае возможного дефолта, но вернуться стране на долговой рынок будет трудно, заявил на брифинге директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер.
Frank Media
Низкий уровень российского суверенного долга и рыночные условия уменьшают риски для российского правительства в случае возможного технического дефолта.
ТАСС
В четверг глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия имеет необходимые финансовые ресурсы, стране дефолт не грозит.
ТАСС
Всего у РФ есть 15 действующих облигационных займов со сроками погашения с 2022 по 2047 год.
ТАСС

Подробнее о событии

Международный валютный фонд прокомментировал ситуацию с возможным дефолтом России
ТУТ НЬЮС10:34
Глава департамента МВФ Каммер: суверенный долг России относительно невелик
РИА Новости09:55
МВФ: ограниченный доступ России к мировому рынку может повлиять на ее экономику
Газета.Ru10:29
МВФ указал на ограниченные риски для правительства РФ в случае возможного дефолта
ТАСС10:25
МВФ прокомментировал возможность дефолта в России
БИЗНЕС Online10:14
В МВФ рассказали о рисках правительства РФ в случае дефолта
РЕН ТВ10:04
МВФ прокомментировал возможность наступления дефолта России
Профиль10:29

Интересное

Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях

Европейские компании могут платить за российский газ рублями, и это не будет считаться нарушением санкций, следует из документа Еврокомиссии, который был разослан государствам-членам ЕС.
Коммерсантъ10:18

На базе «Азова» под Мариуполем располагалось нацистское формирование «SS медведи»

На базе "Азова" под Мариуполем найдены секретные уставы и методички армии США, в частности для подразделений разведки, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
РИА Новости10:28

Путин заявил Мишелю, что Киев не позволяет боевикам на «Азовстали» сложить оружие

Российский президент Владимир Путин заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что киевский режим не позволяет военным, боевикам нацбатальонов и иностранным наёмникам на «Азовстали» сложить оружие.
RT на русском10:34

В Минобороны назвали задачи второго этапа спецоперации на Украине

Миннекаев подчеркнул, что техническое превосходство российской армии над Вооруженными силами Украины на суше, море и в воздушном пространстве очевидно.
ТАСС04:35

Мединский подтвердил проведение длительных переговоров с украинской делегацией в пятницу

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский подтвердил, что в пятницу, 22 апреля, состоялись несколько длительных разговоров между сторонами.
Газета.Ru10:21

Глава СКР проверит слова основателя «Азова» об ударе по участникам шествия в Мариуполе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после высказывания основателя полка «Азов» Андрея Билецкого о возможности удара украинских вооруженных формирований ракетами «Точка-У» по участникам шествия «Бессмертного полка», запланированного в Мариуполе.
Lenta.ru09:09

ВС РФ уничтожили запасы западного оружия и боеприпасов во Львове

Авторы публикации рассказали, что на этот раз ВС РФ уничтожили склады с боеприпасами на территории Львовской области.
Рязань Онлайн09:25

Полковник армии США в отставке Магрегор: просчет Байдена превратит запад Украины в полигон

Макгрегор считает, что боевые действия на востоке Донбасса и вдоль побережья, по сути, становятся уничтожением оставшихся сил Украины в этом регионе.
РИА Новости10:08

Производитель пива «Клинское» и Hoegaarden решил продать бизнес в России

Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev объявила о своем решении продать неконтролирующую долю в российской AB InBev Efes, говорится в заявлении на сайте компании.
РБК04:16