Экономика
РБКМВФ ухудшил экономический прогноз по России
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год. В организации считают, что ВВП страны сократится на 6,6%, против оценки в 5,5%, которую МВФ озвучивал в апреле. Об этом говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда.
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Авто
С 1 июля российских водителей ждут три нововведения
С 1 июля этого года на территории России начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, принятый Евразийской экономической комиссией.
Тарантас Ньюс вчера в 23:46
Общество
Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе
В России ожидается вторая подряд короткая неделя. На этот раз в связи с голосованием по вопросу принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru 02:26
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Lenta.ru 00:08
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском вчера в 10:05
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах
Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец вчера в 07:21
Общество
Собчак пригрозила судом изданию Business Insider
Москва, 25 июня 2020, 10:00 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак намерена подать иск против немецкого аналитического портала Business Insider, выпустившего материал о её реакции на протесты в США.
REGNUM 03:00
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ.
РИА Новости 02:21
Технологии
Компания Sony заплатит 3,5 млн рублей за взлом PS4
Компания Sony за взлом популярной консоли PS4 пообещала заплатить 3,5 миллиона рублей.
Актуальные Новости 03:08
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:07
Общество
Макаревич отметил, что парад Победы ему не нужен
Сегодня, 24 июня, в Москве и других городах прошел парад Победы.
Слово и Дело вчера в 06:58
Общество
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в РФ выросло на 7 113 за сутки, до 613 994, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:32
Политика
Премьер самопровозглашенного Косово отказался от переговоров с Сербией
Премьер самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти заявил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в США 27 июня.
РИА Новости 03:25
Происшествия
На Кузбассе возбудили уголовные дела из-за вспышек коронавируса
В результате проверок прокуратуры филиалов социального учреждения в Новокузнецке следственные органы Кузбасса возбудили два уголовных дела в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований и оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
RuNews24.ru 02:19
Здоровье
Как выглядят легкие людей, переболевших коронавирусом
Патологоанатом с 30-летнем стажем Глеб Сычугов рассказал изданию «74.RU» о том, как выглядят легкие пациента, перенесшего коронавирус.
Live24 03:27
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Игры
Вышел второй эпизод фанатского ремейка Sonic на Unreal Engine
Sonic 2020 разрабатывается на движке Soni Infinity Engine — модификации Unreal Engine 4. Конечное число эпизодов в рамках проекта не называется.
NewInform вчера в 08:28
Общество
В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей
Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
Шоу-бизнес
Ида Галич показала результат похудения на 20 килограммов
Известный российский блогер Ида Галич показала результат своего похудения. Ей удалось сбросить 20 килограммов.
Актуальные Новости вчера в 11:11
Общество
Доктор Комаровский предложил спасаться от жары необычным способом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский предложил носить шарфы для спасения от жары.
Известия 00:57
Общество
Число инфицированных коронавирусом сотрудников Росатома за две недели удвоилось
Количество инфицированных коронавирусом сотрудников Росатома за последние две недели удвоилось.
ТАСС 02:37
Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем общении с Михаилом Ефремовым и прокомментировал ситуацию со смертельным ДТП, устроенным артистом в Москве.
Известия 23 июня в 22:53
Единоборства
Макгрегор усомнился в болезни отца Нурмагомедова
Lenta.ru вчера в 16:13
Происшествия
В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег
Польские дальнобойщики избили двух украинских коллег в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.
Известия вчера в 19:45
Общество
В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию
С 25 июня граждане Российской Федерации могут отдать свой голос на всенародном голосовании по изменению Конституции страны.
Актуальные Новости 00:29
Шоу-бизнес
Кристина Асмус оценила комментарии о ее разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус иронично прокомментировала интернет-комментарии о ее семейной жизни с шоуменом Гариком Харламовым и предстоящем разводе.
Вечерняя Москва вчера в 17:16
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ вчера в 05:35