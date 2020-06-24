Экономика

РБКРБКМВФ ухудшил экономический прогноз по России

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год. В организации считают, что ВВП страны сократится на 6,6%, против оценки в 5,5%, которую МВФ озвучивал в апреле. Об этом говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда.
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МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

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МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

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В России ожидается вторая подряд короткая неделя. На этот раз в связи с голосованием по вопросу принятия поправок к Конституции.
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Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика

Премьер самопровозглашенного Косово отказался от переговоров с Сербией

Премьер самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти заявил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в США 27 июня.
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На Кузбассе возбудили уголовные дела из-за вспышек коронавируса

В результате проверок прокуратуры филиалов социального учреждения в Новокузнецке следственные органы Кузбасса возбудили два уголовных дела в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований и оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Как выглядят легкие людей, переболевших коронавирусом

Патологоанатом с 30-летнем стажем Глеб Сычугов рассказал изданию «74.RU» о том, как выглядят легкие пациента, перенесшего коронавирус.
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Вышел второй эпизод фанатского ремейка Sonic на Unreal Engine

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Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
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Число инфицированных коронавирусом сотрудников Росатома за две недели удвоилось

Количество инфицированных коронавирусом сотрудников Росатома за последние две недели удвоилось.
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СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
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Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем общении с Михаилом Ефремовым и прокомментировал ситуацию со смертельным ДТП, устроенным артистом в Москве.
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В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег

Польские дальнобойщики избили двух украинских коллег в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.
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В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию

С 25 июня граждане Российской Федерации могут отдать свой голос на всенародном голосовании по изменению Конституции страны.
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Кристина Асмус оценила комментарии о ее разводе с Харламовым

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Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
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