Экономика
ВедомостиМВФ ухудшил прогноз развития экономики России и мира
Прогноз по России ухудшен до −6,6%, что на 1,1 п. п. ниже оценки в апреле. В 2021 г. фонд ожидает роста мирового ВВП на 5,1%, а ВВП России – на 4,1%. Пандемия коронавируса оказала более существенное влияние на экономику, чем ожидалось ранее, указано в отчете МВФ.
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Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Путин жестом оценил парад Победы в Москве
Президент России Владимир Путин одобрительным жестом оценил состоявшийся на Красной площади в Москве парад Победы.
Вечерняя Москва 05:18
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
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Лукашенко расплакался на параде Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
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Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника
Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru 14:28
Общество
В территориальной избирательной комиссии Троицкого округа объяснили большое число заявлений на электронное голосование
В территориальной избирательной комиссии Троицкого округа объяснили техническим сбоем слишком большое число заявлений на электронное голосование.
Эхо Москвы 14:03
Происшествия
Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
Вести.Ru вчера в 18:37
Игры
Разработчик Telling Lies создает новую загадочную игру
Сэм Барлоу, разработчик игр из Британии, ставший известным благодаря FMV-триллерам Telling Lies и Telling Lies, объявил, что работает над новой игрой вместе со студией Half Mermaid.
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Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
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Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия вчера в 10:05
Игры
В новом тизере Halo Infinite подтвердили появление Изгнанников
В сети появился новый тизер Halo Infinite, в котором появляется некий таинственный сигнал, подтверждающий появление в игре Изгнанников (The Banished).
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Общество
Путин сообщил о продлении на два месяца выплат безработным с детьми
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты 3 тыс. руб. безработным гражданам с детьми продлят на июль и август.
РБК вчера в 10:49
Экономика
Рязань получит федеральную поддержку на строительство моста через Оку
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время онлайн-совещания с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным попросил оказать федеральную поддержку в строительстве второго моста через Оку.
АиФ Рязань вчера в 02:30
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В Волгограде закрыли Мамаев курган
В Волгограде 23 июня огородили и закрыли для посетителей Мамаев курган накануне запланированного грандиозного концерта с участием оркестра Юрия Башмета и звёзд российского театра и кино.
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Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
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Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
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В Кремле сообщили, кто из иностранных лидеров посетит парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, кто из лидеров иностранных государств посетит парад Победы в Москве.
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Турченко сказал, что считает Испанию одной из самых лучших стран для комфортного проживания.
RuNews24.ru 04:55
Экономика
Вице-премьер Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей как «слишком маленькую».
Адыгея Сегодня вчера в 02:49
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Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
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Ким Кардашьян продемонстрировала очень тонкую талию в корсете
Супруга Канье Уэста Ким Кардашьян показала поклонникам видео, на котором предстала в корсете и продемонстрировала поклонникам очень тонкую талию.
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Россияне снова стали пополнять валютные вклады
В мае россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках, внеся на депозиты в общей сложности почти 721 миллион долларов.
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Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги
Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги Владельцы коммерческих объектов просят правительство не повышать до 2024 года кадастровую стоимость, на базе которой рассчитывается налог на недвижимость.
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Мэрия Вены разослала жителям ваучеры на €25 и €50 для похода в кафе
Городская администрация разослала почти 1 млн ваучеров на каждую семью города.
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Врачи Самарской области опровергли очередную байку про коронавирус
В областном Минздраве сообщили, что в сети Интернет распространяется фейковая информация о том, что выявление пациентов с COVID-19 намеренно приостановлено, и помощь им якобы не оказывается.
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Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Отставание часов президента России Владимира Путина во время обращения к гражданам объясняется тем, что выступление шло в записи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В Fortnite покажут фильмы Кристофера Нолана
Ранее Fortnite уже устраивал необычные мероприятия, например, проводил концерт рэпера Трэвиса Скотта.
Piter.tv 13:20
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Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны
Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск 11:08