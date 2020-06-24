Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Вести.RuВести.Ru

МВФ прогнозирует падение российского ВВП

"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.В источнике
Подробнее о событии

МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год

Газета.Ru09:24

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК10:00

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новости09:30

Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по российской экономике на этот год

Эхо Москвы12:02

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС09:17

МВФ прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6,6%

RT на русском09:11

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс09:06
Реклама
Реклама

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru14:52
2,4K
Реклама

Netflix готовит сиквел «Побега из курятника»

В пресс-релизе Netflix сообщается, что сотрудничество стало возможным благодаря передаче прав от французских кинокомпаний Studiocanal и Pathé – первая с 2015 года занималась финансированием, дистрибьюцией и продажами контента Aardman, а вторая субсидировала оригинальный мультфильм.
ИА InterMediaвчера в 10:18
3

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости20:12
Реклама

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM02:09
6,7K
Реклама

Снейдер: «В „Реале“ бутылка водки стала моим лучшим другом»

Голландский хавбек защищал цвета "сливочных" с 2007 по 2009 год, после чего перебрался в "Интер", став одним из лидеров команды Жозе Моуриньо, выиграв Лигу чемпионов, а также являясь одним из главных претендентов на "Золотой мяч" в те годы.
Soccer.ru13:15

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru11:06
1K
Реклама
Реклама

Project CARS 3 выйдет 28 августа

В официальном твиттере Bandai Namco появилась точная дата выхода гоночного симулятора Project CARS 3. По данным компании, новинка выйдет в свет уже 28 августа на PlayStation 4, Xbox One и PC.
The GEEK12:42

Путин поздравил россиян с юбилеем Победы

«Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте», — сказал Путин.
Известия03:16
245
Реклама

Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм

Ранее французский политик, бывший министр по делам городов Морис Леруа в беседе с RT назвал важным заявление президента России Владимира Путина о том, что народы СССР заплатили высокую цену в Великой Отечественной войне, о чём необходимо всегда помнить.
RT на русском10:53
55
Реклама
Реклама