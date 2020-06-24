Если в апреле МВФ ожидал рост на 1,9%, теперь прогнозирует падение на 4,5%. Темпы роста ВВП в 2021 году понижены на 1,4 п.п. - до 6%. Экономику Бразилии также ждет более глубокое падение - на 9,1% по сравнению с 5,3%, ожидавшимися в апреле.

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Общество Вильфанд предупредил о повышенном уровне солнечного излучения Европейскую территорию России и некоторые регионы в азиатской части ждут десять дней, когда будет отмечаться высокий и очень высокий индекс солнечного ультрафиолетового излучения, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 175

Шоу-бизнес Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. 150

Футбол Голкипер «Ростова» Попов рассказал о пожеланиях игроков «Сочи» 17-летний голкипер "Ростова" Денис Попов рассказал о пожеланиях игроков "Сочи" после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол Форварда «Манчестер Сити» Агуэро прооперировали в Барселоне El Mundo Deportivo сообщает, что нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро сегодня перенес операцию на колене в одной из клиник Барселоны.

Происшествия В Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи Пилоты самолета Airbus A320 авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана", потерпевшего крушение 22 мая в районе города Карачи, во время полета были увлечены разговорами о коронавирусе. 10

Политика Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы Президент Сербии Александр Вучич выразил восхищение парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. 27

Кино В Fortnite пройдет показ фильмов Кристофера Нолана Epic Games анонсировала показ нескольких фильмов режиссера Кристофера Нолана в Fortnite.

Экономика «Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале «Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.

Происшествия Погибшую на Бали блогершу Тропицель кремируют в четверг Тело разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, кремируют в четверг без присутствия родственников, которые не могут вылететь в Индонезию из-за закрытых границ, сообщила РИА Новости в среду мать погибшей девушки.

Политика США не предлагали России краткосрочное продление Договора о СНВ Напомним, США настаивают на том, чтобы на смену Договору о СНВ пришло трехстороннее соглашение с участием Китая и охватом всех видов ядерных вооружений. 49

Общество Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год. 2,9K

Политика Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада Ранее в СМИ появилась информация, что Лукашенко покинул Москву сразу же после военного парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. 666

Происшествия Пожар в районе южной автостанции в Махачкале локализовали Пожар произошел в среду на территории рынка в районе южной автостанции в Махачкале, расположенной на въезде в город со стороны Дербента, по информации ГУ МЧС по Дагестану, огонь охватил несколько торговых точек, площадь пожара составляла 1,2 кв. м. Пострадавших нет. 1

Здоровье Схему назначения лекарств при выписке из больниц изменят в России Мишустин подчеркнул, что обязательно подпишет постановление, согласно которому у всех больных появится возможность даже в амбулаторных условиях лечиться средствами, которые давали положительный эффект в больнице. 30

Политика Путин остался доволен парадом Победы на Красной площади На Красной площади прошли военнослужащие других стран. Глава государства Владимир Путин заявил, что доволен парадом на Красной площади. 66

Политика Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества» По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».

Политика Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы – оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза. 199

Культура Звезды выступят на Мамаевом кургане в концерте в честь 75-летия Победы Ну а знаменитый памятник "Родина-мать зовет!", посвященный героям Сталинградской битвы - кстати, высотой 85 метров! - предстанет перед зрителями уже в новом облике, благодаря креативным визуальным, световым эффектам.