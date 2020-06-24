Экономика
ИнтерфаксМВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
Если в апреле МВФ ожидал рост на 1,9%, теперь прогнозирует падение на 4,5%. Темпы роста ВВП в 2021 году понижены на 1,4 п.п. - до 6%. Экономику Бразилии также ждет более глубокое падение - на 9,1% по сравнению с 5,3%, ожидавшимися в апреле.
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Общество
Вильфанд предупредил о повышенном уровне солнечного излучения
Европейскую территорию России и некоторые регионы в азиатской части ждут десять дней, когда будет отмечаться высокий и очень высокий индекс солнечного ультрафиолетового излучения, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 00:03
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Футбол
Голкипер «Ростова» Попов рассказал о пожеланиях игроков «Сочи»
17-летний голкипер "Ростова" Денис Попов рассказал о пожеланиях игроков "Сочи" после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 03:15
Футбол
Форварда «Манчестер Сити» Агуэро прооперировали в Барселоне
El Mundo Deportivo сообщает, что нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро сегодня перенес операцию на колене в одной из клиник Барселоны.
Советский спорт 10:41
Происшествия
В Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи
Пилоты самолета Airbus A320 авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана", потерпевшего крушение 22 мая в районе города Карачи, во время полета были увлечены разговорами о коронавирусе.
ТАСС 11:24
Политика
Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич выразил восхищение парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня.
Вечерняя Москва 11:15
Кино
В Fortnite пройдет показ фильмов Кристофера Нолана
Epic Games анонсировала показ нескольких фильмов режиссера Кристофера Нолана в Fortnite.
CyberSport.ru 12:36
Армия и оружие
На параде в Москве впервые показали 24 образца новой военной техники
На прошедшем сегодня в Москве параде Победы, наряду с военной техникой, уже стоящей на вооружении и показанной на предыдущих парадах, участвовала и техника, которая демонстрировалась впервые.
Военное обозрение 05:10
Экономика
«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале
«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 11:55
Происшествия
Погибшую на Бали блогершу Тропицель кремируют в четверг
Тело разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, кремируют в четверг без присутствия родственников, которые не могут вылететь в Индонезию из-за закрытых границ, сообщила РИА Новости в среду мать погибшей девушки.
РИА Новости 11:20
Здоровье
Врачи призвали приготовиться ко второй волне COVID-19 в Британии
В письме, адресованном политическим лидерам, врачи призывают немедленно провести проверку и быть готовыми сдержать вторую волну заболевания.
ИА Красная Весна 08:12
Политика
США не предлагали России краткосрочное продление Договора о СНВ
Напомним, США настаивают на том, чтобы на смену Договору о СНВ пришло трехстороннее соглашение с участием Китая и охватом всех видов ядерных вооружений.
Коммерсантъ 09:58
Авто
«Автокод» назвал 6 беспроблемных авто на вторичном рынке России
SpeedMe 22 июня в 03:05
Общество
Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год.
РБК вчера в 11:46
Политика
Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада
Ранее в СМИ появилась информация, что Лукашенко покинул Москву сразу же после военного парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
РИА Новости 11:03
Происшествия
Пожар в районе южной автостанции в Махачкале локализовали
Пожар произошел в среду на территории рынка в районе южной автостанции в Махачкале, расположенной на въезде в город со стороны Дербента, по информации ГУ МЧС по Дагестану, огонь охватил несколько торговых точек, площадь пожара составляла 1,2 кв. м. Пострадавших нет.
ТАСС 13:12
Политика
NYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для жителей России и США
Власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.
RT на русском вчера в 17:11
Здоровье
Схему назначения лекарств при выписке из больниц изменят в России
Мишустин подчеркнул, что обязательно подпишет постановление, согласно которому у всех больных появится возможность даже в амбулаторных условиях лечиться средствами, которые давали положительный эффект в больнице.
Live24 вчера в 09:42
Политика
Путин остался доволен парадом Победы на Красной площади
На Красной площади прошли военнослужащие других стран. Глава государства Владимир Путин заявил, что доволен парадом на Красной площади.
Моя Москва.онлайн 05:32
Здоровье
В Австралии власти штата просят помощи армии из-за вспышки Covid-19
Штат просит о «выделении 300 сотрудников, в том числе военных врачей, для оказания помощи в карантинных центрах и медицинских учреждениях в районах вспышки инфекции».
Евразия Daily 05:41
Политика
Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»
По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru 12:23
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы – оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза.
РИА Новости 10:27
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
Президент Владимир Путин рассказал, что в его окружении нет людей, кто не верит в Россию.
РИА Новости 12:27
Культура
Звезды выступят на Мамаевом кургане в концерте в честь 75-летия Победы
Ну а знаменитый памятник "Родина-мать зовет!", посвященный героям Сталинградской битвы - кстати, высотой 85 метров! - предстанет перед зрителями уже в новом облике, благодаря креативным визуальным, световым эффектам.
Российская газета вчера в 11:08
Футбол
Срна получил в «Шахтере» должность директора по футболу
Советский спорт 13:21
Авто
Стартовали продажи конкурента Toyota Highlander — Geely HaoYue
В Сети появилась информация о том, что автопроизводитель Geely начала продажи нового большого кроссовера Geely HaoYue, который был назван прямым конкурентом Toyota Highlander.
32CARS.ru вчера в 12:00