МВФ ухудшил экономический прогноз по России
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Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год. В организации считают, что ВВП страны сократится на 6,6%, против оценки в 5,5%, которую МВФ озвучивал в апреле. Об этом говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда.В источнике
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