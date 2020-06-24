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РБКРБК

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год. В организации считают, что ВВП страны сократится на 6,6%, против оценки в 5,5%, которую МВФ озвучивал в апреле. Об этом говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда.В источнике
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МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год

Газета.Ruвчера в 09:24

МВФ усугубил оценки падения и сроков восстановления мировой экономики

Коммерсантъ18:14

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБКвчера в 10:00

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 09:30

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

Эхо Москвы20:04

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАССвчера в 09:17

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфаксвчера в 09:06
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Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Чтобы изменить ситуацию, авторы послания попросили отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы».
РБК23:12
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Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета23 июня в 12:28
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Milliyet (Турция): что это за альянс? (Milliyet)

До последнего инцидента с Францией в Восточном Средиземноморье между Турцией и Грецией имела место взаимная демонстрация силы в воздухе и на море, происходили события, создававшие опасность конфликта, пусть и ограниченного.
ИноСМИвчера в 03:00
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В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUMвчера в 02:09
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Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы

Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев.
Коммерсантъ18:14
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Ученый рассказал, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе

Высокая радиация и галактическое излучение не позволит жить людям на Луне и Марсе, заявил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков, 25 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна00:36
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«Манчестер Сити» включился в борьбу за Кулибали

Лондон, 24 июня 2020, 22:18 — REGNUM Руководство «Манчестер Сити» проявляет интерес к 29-летнему центральному защитнику «Наполи» и национальной сборной Сенегала Калиду Кулибали, контракт которого истекает через 3 года, а трансферная стоимость по оценкам transfermarkt составляет 56 миллионов евро.
REGNUMвчера в 15:18
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