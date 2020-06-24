Экономика
РБКМВФ ухудшил экономический прогноз по России
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год. В организации считают, что ВВП страны сократится на 6,6%, против оценки в 5,5%, которую МВФ озвучивал в апреле. Об этом говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда.
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Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Вести.Ru 11:48
Политика
Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина
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Коммерсантъ 17:31
Политика
Мадуро допустил возможность референдума по вопросу отставки
В своем Twitter президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что он допускает проведение референдума по вопросу своей отставки.
Московский Комсомолец 19:02
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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Сильное землетрясение произошло в Мексике. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Lenta.ru вчера в 12:01
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Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена
Издание The Wrap сообщает, что студия Warner Bros. ведет переговоры с Майклом Китоном о возвращении к роли Бэтмена.
Культуромания вчера в 06:23
Политика
Болтон заявил, что Трамп намеренно опоздал на первый саммит с Путиным
Президент США Дональд Трамп специально заставил ждать главу РФ Владимира Путина перед их первым саммитом, который состоялся летом 2018 года в столице Финляндии.
Life.ru вчера в 03:43
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
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Inkazan вчера в 11:58
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Коммерсантъ вчера в 10:42
Политика
Макрон планирует провести видеоконференцию с Путиным 26 июня
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон проведут видеоконференцию в пятницу.
Life.ru 18:46
Технологии
В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram
В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург 05:55
Игры
Магазин Microsoft решил подарить пять игр
Магазин Microsoft объявил акцию по бесплатной раздаче игр. Всего под нее попали пять проектов, на которые установлена «скидка» 100%.
Goroday.ru 19:31
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Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Наука
Выявлять коронавирус по голосу учатся в Бразилии
ИнфоСМИ вчера в 14:34
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Общество
Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил в Москве
Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил России и музейный комплекс "Дорога памяти", пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru 10:43
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны.
РИА Новости 16:17
Общество
Olympus откажется от производства фотоаппаратов
Японская компания Olympus отказывается от бизнеса по производству фотоаппаратов, сообщает 24 июня Би-би-си.
Известия 19:19
Футбол
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Metaratings 15:14
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем общении с Михаилом Ефремовым и прокомментировал ситуацию со смертельным ДТП, устроенным артистом в Москве.
Известия вчера в 22:53
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
Газета.Ru 17:19
Здоровье
Российские медики оценили пожизненные последствия коронавируса
Российские медики оценили пожизненные последствия коронавируса Наши специалисты не согласились с выводами иностранных ученых, заявивших о неутешительных последствиях COVID-19.
Экспресс газета 13:25
Космос
В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю
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Интернет
Google введет функцию автоматического удаления истории пользователей
Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет.
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Здоровье
В Петербурге разрешили посещение поликлиник и плановую госпитализацию
В Санкт-Петербурге был снят запрет на реабилитацию, плановую госпитализацию и плановое посещение поликлиник.
Online47.ru вчера в 14:23
Общество
В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи
В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:11
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Общество
Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45