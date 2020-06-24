Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).
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МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России до 6,6%

Коммерсантъ10:27

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС09:01

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новости09:30

МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год

Газета.Ru09:24

МВФ прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6,6%

RT на русском09:11

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс09:06

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК10:00
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

Газета.Ru 09:29
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Музыка

Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Inc-news.ru 22 июня в 12:36
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Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
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Политика

Лукашенко после парада Победы отправился в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС 08:33
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Киберспорт

Pokémon Unite: анонсирована первая MOBA с покемонами

Игромания.ру 10:23
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
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Шоу-бизнес

Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце

После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Народные новости вчера в 04:09
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Политика

Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины

На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Происшествия

Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Брат замурованного в бетон ребенка в Астрахани знал об убийстве, однако молчал о случившемся.
Lenta.ru 07:24
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Футбол

«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»

Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс 22 июня в 18:49
Кино

Опубликован трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна»

NewInform 06:46
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Политика

Путин поднял тост за ветеранов, единение и победы

"Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, - это наша общая история, как и Великая Победа - общая", - сказал президент и предложил тост за ветеранов, за единение и за победы в прошлом и в будущем.
Российская газета 07:39
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Культура

Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов

Новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко, закрыли.
News.ru вчера в 04:54
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Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.
Lenta.ru 09:22
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Футбол

«Сельта» предложила «Локомотиву» 6 млн евро за Смолова

Как сообщает Cadena SER, клуб из Виго 23 июня предложил «Локомотиву», которому принадлежат права на 30-летнего нападающего, 6 млн евро.
Sport24.ru вчера в 22:09
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Происшествия

В Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи

ТАСС 11:24
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Армия и оружие

На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники

Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета 09:44
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Политика

Болтон заявил, что Трамп намеренно опоздал на первый саммит с Путиным

Президент США Дональд Трамп специально заставил ждать главу РФ Владимира Путина перед их первым саммитом, который состоялся летом 2018 года в столице Финляндии.
Life.ru вчера в 03:43
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Авто

В интернете показали изображения новой Lada Granta

Lada Granta нового поколения будет построена на "тележке" B0, на которой также базируются седан Renault Logan и универсал Lada Largus.
Новые автомобили вчера в 07:53
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Культура

Джордж Мартин пообещал закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году

Piter.tv 10:05
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Общество

Парад Победы на Красной площади впервые отметился спецэффектами

Во время трансляции Парада Победы в Москве в этом году впервые использовались спецэффекты.
Вести.Ru 10:57
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Здоровье

Врачи из Москвы приехали в Югру по просьбе Натальи Комаровой

Напомним, в Югре ранее прибыла бригада из семи специалистов, направленных из ведущих клиник Москвы: это инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог, руководитель отдела лабораторной диагностики, пульмонолог и хирург.
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Культура

На Мамаевом кургане прошла репетиция концерта Победы

Специально для «Концерта Победы» на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру вчера в 19:24
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Общество

Погибшую на Бали Настю Тропицель кремируют без присутствия родных

Instagram Тело погибшей в ДТП на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной как блогер Настя Тропицель, будет кремировано 25 июня без присутствия родных.
РЕН ТВ 11:14
Футбол

Владелец «Кайрата» Боранбаев: «Возможно, Вагнер хотел бросить себе вызов после того, как не удалось вернуться в ЦСКА»

Кайрат Боранбаев, владелец казахстанского «Кайрата», в интервью Айдыну Кожахмету объяснил переход в свой клуб форварда Вагнера Лава.
Бомбардир.ру 05:12
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В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев

RT на русском вчера в 09:52
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Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

Сюжет фильма перенесет зрителя в 1984 год, когда были зафиксированы первые звуки, доносившиеся с глубины в 12 километров.
ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
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