Экономика
Вести.RuМВФ прогнозирует падение российского ВВП
"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня. Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
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Армия и оружие
В Минобороны КНР прокомментировали столкновение на границе с Индией
В Минобороны Китая возложили на Индию ответственность за вооруженное столкновение на границе.
Деловое.ТВ вчера в 04:20
Общество
Деньги на детей: какие пособия пообещал Путин россиянам
Выясним, на какие выплаты могут претендовать семьи с детьми.
Цензуры.Нет вчера в 07:44
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Общество
Росавиация предложила план возобновления международных рейсов
Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
BFM.ru 01:13
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
Армия и оружие
СМИ назвали «загадочное оружие», которым РФ способна отбить атаку США
Наличие у РФ зенитно-ракетных комплексов С-500 является сигналом для США, что попытка атаки большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона, пишет argumenti.ru со ссылкой на издание Sohu.
Радио Sputnik 23 июня в 11:15
Авто
Чаще всего мощные автомобили покупают в Ингушетии
Новые автомобили 01:48
Здоровье
«Ковид не уходит»: казанский врач рассказал о смерти своего коллеги
О смерти врача-педиатра Муслюмовского района, доктора Нассера Гассана Назима рассказал завотделением педиатрии детской больницы № 1 Казани Ильдус Лутфуллин.
Вечерняя Казань 00:14
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время. До конца июня в центре Европейской России температура будет около нормы.
РИА Новости вчера в 20:44
Общество
Три четверти российских работников вернулись с удаленки в офисы
Легко вернулись в привычный рабочий формат 40% опрошенных россиян, следует из опроса сервиса.
РБК вчера в 22:01
Политика
В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины
В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
РБК 01:02
Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
Общество
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС вчера в 15:54
Общество
Жители пригорода Барнаула перекрыли дорогу из-за отсутствия воды
Жители пригородного поселка Сибирская Долина под Барнаулом (Алтайский край) перекрыли Змеиногорский тракт, протестуя из-за проблем с водоснабжением, сообщили агентству "Интерфакс" в мэрии города в четверг.
Интерфакс 01:03
Общество
В Москве на некоторых участках желающих принять участие в онлайн-голосовании оказалось больше, чем избирателей
В Москве на некоторых избирательных участках желающих принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции оказалось больше, чем избирателей.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Экономика
РБК сообщил о возможной продаже «Печоры СПГ» компании Lloyds Energy
Как сообщил изданию источник, близкий к «Аллтеку», семья Босова, которой после смерти покончившего с собой бизнесмена перешли его активы, ведет переговоры о продаже газового проекта с компанией Lloyds Energy, основанной немецким кикбоксером Халидом Аррабом.
Ведомости 01:00
Общество
Губернатор Алтайского края перешел на удаленный режим работы
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение работать из дома, после того как у нескольких сотрудников администрации был выявлен коронавирус.
Известия 02:07
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости вчера в 08:01
Общество
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Общество
Путин предложил предоставлять статус самозанятых с 16 лет
По оценкам президента, снижение возрастной планки позволит получить статус самозанятого еще трем миллионам россиян.
BFM.ru вчера в 13:08
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Lenta.ru 00:08
Авто
Автомобили Lada дорожают в 2 раза быстрее иномарок
Автоновости дня вчера в 06:09
Армия и оружие
Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп воспользовался законом военного времени для того, чтобы срочно реализовать программы по созданию гиперзвукового вооружения и космических технологий.
Военное дело 01:55
Общество
Многие протестующие покинули «автономную зону» в Сиэтле
На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия 01:02
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Космос
Ученый рассказал, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе
Высокая радиация и галактическое излучение не позволит жить людям на Луне и Марсе, заявил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков, 25 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 00:36
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09