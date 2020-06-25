Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМВФ ухудшил прогноз падения ВВП России до 6,6%

МВФ считает, что пандемия оказала на мировую экономику более негативное влияние, чем считалось ранее. Ожидание падения мирового ВВП ухудшили до 4,9% (–1,9 п. п.) в 2020 году. Прогноз по России ухудшили до падения ВВП на 6,6% (–1,1 п. п.).
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МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК24 июня в 14:01

МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

Вести.Ruвчера в 02:33

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

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МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Газета.Ruвчера в 04:29

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

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МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс24 июня в 09:06
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

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Общество

ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет

«Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении.
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Футбол

Сергей Семак: рад, что команда проявила характер в игре с «Крыльями»

Вести.Ru 16:55
Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском 15:25
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Здоровье

Вирусологи не исключают возможность второй волны коронавируса в России

Эксперты в области вирусологии оценили возможность второй волны коронавируса в России и не исключают повторного роста заболеваемости.
Клопс 11:58
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
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Футбол

«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии

РИА Новости 17:41
Футбол

Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.
Интерфакс-Спорт 12:26
Происшествия

На Шри-Ланке арестовали двух россиян за сбор мертвых жуков

Интерфакс 14:29
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Кино

Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября

Srnsk 15:50
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Футбол

Мбаппе: уход Диарра и Буффона из «ПСЖ» повлиял на меня

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, как на него повлиял уход Лассаны Диарры и Джанлуиджи Буффона из парижского клуба.
Чемпионат 17:53
Общество

В Воронежской области продлили режим самоизоляции

Власти Воронежской области продлили до 5 июля введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает в пятницу облправительство.
РИА Новости 11:36
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Армия и оружие

Мониторинг ООН зафиксировал превышение концентрации радиоизотопов в Европе

Превышение концентрации радиоактивных изотопов над северо-восточной Европой зафиксировала международная система мониторинга (МСМ) Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ), заявил исполнительный секретарь ПК ОДВЗЯИ Лассина Зербо 26 июня на личной странице в Twitter.
ИА Красная Весна 16:28
Происшествия

Российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом

Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области, сообщило в четверг, 25 июня, «РИА Новости».
Известия вчера в 22:16
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Происшествия

Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго

Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
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Политика

Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым

Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM вчера в 23:30
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Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
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Футбол

Стало известно о возвращении тренера ЦСКА Гончаренко в Россию

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, уехавший в Белоруссию после разгромного поражения от петербургского «Зенита», вернулся в Россию.
Mockva.ru 13:02
Игры

В Twitch состоялась трансляция Night City Wire по игре Cyberpunk 2077

ИА Красная Весна 05:16
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Шоу-бизнес

Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике

Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 вчера в 14:00
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Армия и оружие

Украинскую военную разведку напугали предстоящие учения России

Особенно Скибицкого взволновало то обстоятельство, что в текущем году учения проводятся не в глубине России, а возле украинской границы.
Политическая Экспертиза 09:14
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Общество

Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны

Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют в при въезде в иностранные государства.
РБК 17:47
Кино

Марго «Харли Квинн» Робби сыграет в новых «Пиратах Карибского моря»

Российская газета 16:03
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Суд раскрыл прозвище Илона Маска, данное актрисой Эмбер Хёрд

Бывшая жена актёра Джонни Деппа Эмбер Хёрд ласково называла основателя компании SpaceX Илона Маска «человеком-ракетой» (rocketman).
News.ru вчера в 11:17
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Общество

С 29 июня на Дону заработают летние кафе, детские лагеря и базы отдыха

В Ростовской области с 29 июня возобновят работу открытые площадки летних кафе, курортные отели и санатории, центры отдыха и туристические базы.
Российская газета 12:40
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Политика

Трамп пообещал вандалам в Вашингтоне по 10 лет тюрьмы

Американский лидер заявил, что вандалам грозит 10 лет тюрьмы.
Телеканал 360° 17:25
Политика

Путин поздравил выпускников школ и университетов

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ и университетов. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
RT на русском 17:20
Здоровье

Где выявили новые случаи коронавируса в Самарской области

Число заболевших коронавирусом в Самарской области составляет 4 617. Из них 2 478 пациентов выздоровели, 53 скончались.
Самара-ГИС 05:19
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