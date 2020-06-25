Экономика
КоммерсантъМВФ ухудшил прогноз падения ВВП России до 6,6%
МВФ считает, что пандемия оказала на мировую экономику более негативное влияние, чем считалось ранее. Ожидание падения мирового ВВП ухудшили до 4,9% (–1,9 п. п.) в 2020 году. Прогноз по России ухудшили до падения ВВП на 6,6% (–1,1 п. п.).
Читать в источнике
Оценить310
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 18:13, Ашберн
Общество
ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет
«Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении.
ФАН 24 июня в 09:07
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском 15:25
Здоровье
Вирусологи не исключают возможность второй волны коронавируса в России
Эксперты в области вирусологии оценили возможность второй волны коронавируса в России и не исключают повторного роста заболеваемости.
Клопс 11:58
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Футбол
«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии
РИА Новости 17:41
Футбол
Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.
Интерфакс-Спорт 12:26
Кино
Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября
Srnsk 15:50
Футбол
Мбаппе: уход Диарра и Буффона из «ПСЖ» повлиял на меня
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, как на него повлиял уход Лассаны Диарры и Джанлуиджи Буффона из парижского клуба.
Чемпионат 17:53
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 5 июля введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает в пятницу облправительство.
РИА Новости 11:36
Армия и оружие
Мониторинг ООН зафиксировал превышение концентрации радиоизотопов в Европе
Превышение концентрации радиоактивных изотопов над северо-восточной Европой зафиксировала международная система мониторинга (МСМ) Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ), заявил исполнительный секретарь ПК ОДВЗЯИ Лассина Зербо 26 июня на личной странице в Twitter.
ИА Красная Весна 16:28
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом
Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области, сообщило в четверг, 25 июня, «РИА Новости».
Известия вчера в 22:16
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM вчера в 23:30
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
Футбол
Стало известно о возвращении тренера ЦСКА Гончаренко в Россию
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, уехавший в Белоруссию после разгромного поражения от петербургского «Зенита», вернулся в Россию.
Mockva.ru 13:02
Игры
В Twitch состоялась трансляция Night City Wire по игре Cyberpunk 2077
ИА Красная Весна 05:16
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 вчера в 14:00
Армия и оружие
Украинскую военную разведку напугали предстоящие учения России
Особенно Скибицкого взволновало то обстоятельство, что в текущем году учения проводятся не в глубине России, а возле украинской границы.
Политическая Экспертиза 09:14
Общество
Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны
Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют в при въезде в иностранные государства.
РБК 17:47
Кино
Марго «Харли Квинн» Робби сыграет в новых «Пиратах Карибского моря»
Российская газета 16:03
Шоу-бизнес
Суд раскрыл прозвище Илона Маска, данное актрисой Эмбер Хёрд
Бывшая жена актёра Джонни Деппа Эмбер Хёрд ласково называла основателя компании SpaceX Илона Маска «человеком-ракетой» (rocketman).
News.ru вчера в 11:17
Общество
С 29 июня на Дону заработают летние кафе, детские лагеря и базы отдыха
В Ростовской области с 29 июня возобновят работу открытые площадки летних кафе, курортные отели и санатории, центры отдыха и туристические базы.
Российская газета 12:40
Политика
Трамп пообещал вандалам в Вашингтоне по 10 лет тюрьмы
Американский лидер заявил, что вандалам грозит 10 лет тюрьмы.
Телеканал 360° 17:25
Политика
Путин поздравил выпускников школ и университетов
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ и университетов. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
RT на русском 17:20
Здоровье
Где выявили новые случаи коронавируса в Самарской области
Число заболевших коронавирусом в Самарской области составляет 4 617. Из них 2 478 пациентов выздоровели, 53 скончались.
Самара-ГИС 05:19