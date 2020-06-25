Экономика
ИнтерфаксМВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
Если в апреле МВФ ожидал рост на 1,9%, теперь прогнозирует падение на 4,5%. Темпы роста ВВП в 2021 году понижены на 1,4 п.п. - до 6%. Экономику Бразилии также ждет более глубокое падение - на 9,1% по сравнению с 5,3%, ожидавшимися в апреле.
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Политика
Трамп подписал указ о защите памятников в США
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о защите памятников в США, предусматривающий тюремные сроки за вандализм.
RT на русском вчера в 18:07
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Здоровье
Онколог назвал вызывающий рак продукт
Врач-онколог и хирург Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно может вызвать рак.
Известия вчера в 01:54
Общество
Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте
Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил вероятность инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха.
РИА Новости 02:11
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам 29 июня
Как сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники, глава российского государства Владимир Путин может снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию.
Инфорос 25 июня в 15:16
Общество
В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 11:18
Политика
Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах
Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство России в США.
RT на русском вчера в 22:42
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском вчера в 07:33
Происшествия
Появилось видео с разбившим машину ФСО перед Парадом Победы солдатом
Вести.Ru вчера в 01:50
Политика
Меркель призвала к конструктивному диалогу с Россией
По многим международным проблемам с Россией необходимо продолжать вести диалог, полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Коммерсантъ 00:27
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Культура
В «Симпсонах» отказались озвучивать цветных персонажей белыми актерами
Продюсеры сериала «Симпсоны» заявили, что впредь белые актеры не будут озвучивать цветных персонажей.
РБК вчера в 23:51
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
Экономика
Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.
Известия вчера в 17:56
Автоспорт
«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме
"Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.
Газета.Ru вчера в 16:43
Футбол
«Оренбургу» засчитано поражение в матче с «Краснодаром»
Общественная служба новостей вчера в 13:08
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
REGNUM вчера в 04:52
Музыка
Фанаты Metallica выбрали лучшую песню группы
Музыканты Metallica объявили результаты "турнира" на лучшую песню.
РИА Новости вчера в 20:54
Происшествия
На Шехурдина водитель иномарки отправил мотоциклистов в больницу
В результате аварии травмы получил мотоциклист и его 42-летний пассажир.
Взгляд-инфо 01:02
Здоровье
Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»
Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды — без проблем пережить так называемую погодную пилу.
Известия вчера в 23:00
Общество
Кабмин одобрил поправки о борьбе с разливами нефтепродуктов
Правительство РФ одобрило поправки к федеральному закону, направленные на обеспечение системного подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории Российской Федерации.
ТАСС 02:06
Общество
Россиянам перечислили тревожные симптомы после вакцинации от COVID-19
Россиянам перечислили опасные и тревожные симптомы, которые могут проявиться после вакцинации от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
Общество
Coca-Cola приостанавливает рекламу в соцсетях из-за «расизма»
Американская корпорация Coca-Cola на месяц приостанавливает рекламу в социальных сетях в знак протеста против отсутствия регулирования появляющихся публикаций «расистского» характера, заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси.
RT на русском 00:30
Футбол
«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии
Известия вчера в 21:12
Общество
Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19
Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:21
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
Политика
Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, министр обороны Японии Таро Коно заявил, что власти страны решили аннулировать план по развертыванию наземных американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore.
Военное дело 25 июня в 04:41
Политика
Брат Трампа подал новый иск против выхода книги племянницы президента
Брат президента США Дональда Трампа Роберт подал в суд Нью-Йорка новый иск с требованием остановить публикацию книги племянницы президента Мэри Трамп о главе государства и его семье, сообщает телеканал CNBC.
РИА Новости 02:21
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
По мнению депутата, наличие тайного меморандума доказывают слова главы социального комитета Рады и представителя фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой.
РБК 02:10