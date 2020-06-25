Экономика
Газета.RuМВФ ухудшил прогноз по экономике России
Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса, и снижение нефтегазовых доходов страны.
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Армия и оружие
Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать
Вечерний курьер 01:59
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Общество
ЦИК: явка на голосовании по Конституции в первый день составила 9,2%
В Центризбиркоме заявили, что явка на голосовании по поправкам в Конституцию в первый день составила 9,2 процента.
Парламентская газета 05:16
Здоровье
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Наука
Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно быстро уничтожить коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 00:21
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Наука
У Солнца обнаружены новые частицы
Популярная механика 24 июня в 09:57
Экономика
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
В июле вырастут тарифы ЖКХ, с граждан снимается повинность по поверке электросчетчиков, все регионы смогут вводить налог для самозанятых, меняется порядок заполнения справок о доходах госслужащими, отменяется автомобильный знак "Инвалид".
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия
Адвокат рассказал, что Ефремову стало плохо с сердцем
RT на русском 02:24
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК вчера в 18:03
Общество
Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России
Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
Известия 03:33
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
Общество
За сутки в России выявили менее семи тысяч заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 6800 заболевших новой коронавирусной инфекцией. За весь период Covid-19 обнаружили у 620 794 человек.
Новый День 04:09
Игры
Xbox Series S тоже отправится в релиз
На просторах интернета появилась достаточно интересная информация о консоли Xbox Series S, которую, если верить слитой информации, производитель планирует показать вместе с основной приставкой.
Megaobzor.com вчера в 16:32
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Здоровье
Еще две больницы в Москве вернулись к обычной работе
На прошлой неделе к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи вернулись больницы имени Плетнева, Мухина, Демихова, Жадкевича, ГКБ №31, госпиталь на Шаболовке, а также госпиталь для ветеранов войн №1. В первую очередь врачи начали прием плановых пациентов по профилям хирургии, травматологии и кардиологии.
Интерфакс 05:42
Шоу-бизнес
Нетиевский назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей»
WomanHit.ru вчера в 08:25
Общество
Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге
Коммерсантъ 05:08
Общество
В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей
Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
Авто
Похороны нерожденного: УАЗ отказался от «Русского Prado»
Как сообщили источники на Ульяновском автозаводе, руководство УАЗ приняло решение раз и навсегда «похоронить» этот проект.
Letnews.ru 05:09
Здоровье
В Ивановской области возобновляется плановая медицинская помощь
В Ивановской области возобновляется плановая медицинская помощь. Такое решение принял региональный оперативный штаб.
Ивтелерадио 04:46
Шоу-бизнес
Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым
Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
Российская газета 05:27