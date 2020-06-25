Экономика

Газета.RuГазета.RuМВФ ухудшил прогноз по экономике России

Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса, и снижение нефтегазовых доходов страны.
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МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Газета.Ruвчера в 04:29

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС24 июня в 09:17

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

Эхо Москвы24 июня в 20:04

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК24 июня в 10:00

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новости24 июня в 09:30

МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

Вести.Ruвчера в 02:33

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс24 июня в 09:06
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Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Общество

Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»

Lenta.ru 04:40
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Армия и оружие

Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать

Вечерний курьер 01:59
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Общество

ЦИК: явка на голосовании по Конституции в первый день составила 9,2%

В Центризбиркоме заявили, что явка на голосовании по поправкам в Конституцию в первый день составила 9,2 процента.
Парламентская газета 05:16
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Здоровье

Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла

Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
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Происшествия

В «Динамо» высказались об уголовном деле в отношении Сергеева

Газета.Ru 04:42
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Наука

Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно быстро уничтожить коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 00:21
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
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Наука

У Солнца обнаружены новые частицы

Популярная механика 24 июня в 09:57
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Экономика

Как новые законы изменят жизнь россиян в июле

В июле вырастут тарифы ЖКХ, с граждан снимается повинность по поверке электросчетчиков, все регионы смогут вводить налог для самозанятых, меняется порядок заполнения справок о доходах госслужащими, отменяется автомобильный знак "Инвалид".
Российская газета вчера в 21:00
2
Происшествия

Адвокат рассказал, что Ефремову стало плохо с сердцем

RT на русском 02:24
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК вчера в 18:03
5,2K
Общество

Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России

Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
Известия 03:33
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Политика

Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Газета.Ru 04:43
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Общество

В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова

В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
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Армия и оружие

Генштабу ВС поручили разработать варианты поощрения участников парада

РЕН ТВ 05:13
Общество

За сутки в России выявили менее семи тысяч заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 6800 заболевших новой коронавирусной инфекцией. За весь период Covid-19 обнаружили у 620 794 человек.
Новый День 04:09
Игры

Xbox Series S тоже отправится в релиз

На просторах интернета появилась достаточно интересная информация о консоли Xbox Series S, которую, если верить слитой информации, производитель планирует показать вместе с основной приставкой.
Megaobzor.com вчера в 16:32
Общество

В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав

Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
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Культура

Кот Матроскин изменит внешность в новой серии «Простоквашино»

Piter.tv 02:27
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Здоровье

Еще две больницы в Москве вернулись к обычной работе

На прошлой неделе к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи вернулись больницы имени Плетнева, Мухина, Демихова, Жадкевича, ГКБ №31, госпиталь на Шаболовке, а также госпиталь для ветеранов войн №1. В первую очередь врачи начали прием плановых пациентов по профилям хирургии, травматологии и кардиологии.
Интерфакс 05:42
Шоу-бизнес

Нетиевский назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей»

WomanHit.ru вчера в 08:25
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Общество

Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге

Коммерсантъ 05:08
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Политика

В Кремле знают мнения деятелей культуры по делу Серебренникова

РИА Новости 05:51
Общество

В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей

Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
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Авто

Похороны нерожденного: УАЗ отказался от «Русского Prado»

Как сообщили источники на Ульяновском автозаводе, руководство УАЗ приняло решение раз и навсегда «похоронить» этот проект.
Letnews.ru 05:09
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Здоровье

В Ивановской области возобновляется плановая медицинская помощь

В Ивановской области возобновляется плановая медицинская помощь. Такое решение принял региональный оперативный штаб.
Ивтелерадио 04:46
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым

Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
Российская газета 05:27
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