Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМВФ ухудшил прогноз падения ВВП России до 6,6%

МВФ считает, что пандемия оказала на мировую экономику более негативное влияние, чем считалось ранее. Ожидание падения мирового ВВП ухудшили до 4,9% (–1,9 п.п.) в 2020 году. Прогноз по России ухудшили до падения ВВП на 6,6% (–1,1 п.п.).
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МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России до 6,6%

Коммерсантъ10:27

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс09:06

МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год

Газета.Ru09:24

МВФ прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6,6%

RT на русском09:11

МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год: мировой ВВП упадет на 4,9%

Комсомольская правда09:07

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК10:00

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС09:01
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:35, Ашберн
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Lenta.ru вчера в 07:39
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Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6K
Политика

Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу улетел в Минск.
RT на русском 08:57
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Известия вчера в 18:15
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Игры

Epic Games Store достиг 61 млн активных пользователей в месяц

Генеральный директор Epic Games Store Стив Эллисон сообщил, что цифровой магазин достиг 61 млн активных пользователей в месяц и 13 млн одновременных игроков.
Игромания.ру 02:56
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Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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Общество

Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»

Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели.
Российская газета вчера в 14:35
4
Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
164
Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
1,4K
Шоу-бизнес

Разин: семье Захарова заплатили, чтобы не брали денег Ефремова

Российский политик, певец и музыкальный продюсер, создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин выдвинул неожиданную версию причин, по которым простая и небогатая семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, наотрез отказывается брать денежную компенсацию от актера.
Московский Комсомолец 05:09
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Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

Газета.Ru 09:29
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Спорт

Конгрессу США предложили отказаться от финансирования WADA

Газета Washington Post сообщает, что Государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) предложило конгрессу США рассмотреть вопрос об отказе от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Советский спорт 09:54
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Футбол

Футболист «Тоттенхэма» заявил Моуринью, что не хочет с ним работать

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле провел беседу с главным тренером «шпор» Жозе Моуринью.
Советский спорт 05:46
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала «диванные» теории развода с Харламовым

Актриса Кристина Асмус с иронией отнеслась к версиям развода с юмористом Гариком Харламовым, выдвигаемым в социальных сетях.
РИА Новости 09:23
Общество

Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы

Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
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Культура

Джордж Мартин пообещал закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году

Piter.tv 10:05
Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 08:01
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Макаров» вошел в акваторию Средиземного моря

Фрегат «Адмирал Макаров» вошел в акваторию Средиземного моря, пройдя через Босфор.
Дни24 09:11
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Политика

Парад Победы в Москве завершился

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru 04:31
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Общество

Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что повышенные выплаты безработным гражданам продлят до конца лета.
РБК вчера в 10:42
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Здоровье

В Тульскую область поступили новые офтальмологические микроскопы

Тульская пресса 10:11
Происшествия

Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором

Интерфакс 09:45
Политика

В Москве завершился парад Победы

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летия Победы советских солдат в Великой Отечественной войне.
Компания 05:14
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Армия и оружие

МИД Турции ответил Макрону на слова об «опасной игре» в Ливии

Турецкий МИД ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:38
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Происшествия

Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев

Говорит Москва 02:42
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