Экономика
КоммерсантъМВФ ухудшил прогноз падения ВВП России до 6,6%
МВФ считает, что пандемия оказала на мировую экономику более негативное влияние, чем считалось ранее. Ожидание падения мирового ВВП ухудшили до 4,9% (–1,9 п.п.) в 2020 году. Прогноз по России ухудшили до падения ВВП на 6,6% (–1,1 п.п.).
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Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Lenta.ru вчера в 07:39
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Политика
Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу улетел в Минск.
RT на русском 08:57
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия вчера в 18:15
Игры
Epic Games Store достиг 61 млн активных пользователей в месяц
Генеральный директор Epic Games Store Стив Эллисон сообщил, что цифровой магазин достиг 61 млн активных пользователей в месяц и 13 млн одновременных игроков.
Игромания.ру 02:56
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Общество
Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»
Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели.
Российская газета вчера в 14:35
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика
Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Разин: семье Захарова заплатили, чтобы не брали денег Ефремова
Российский политик, певец и музыкальный продюсер, создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин выдвинул неожиданную версию причин, по которым простая и небогатая семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, наотрез отказывается брать денежную компенсацию от актера.
Московский Комсомолец 05:09
Спорт
Конгрессу США предложили отказаться от финансирования WADA
Газета Washington Post сообщает, что Государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) предложило конгрессу США рассмотреть вопрос об отказе от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Советский спорт 09:54
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Футбол
Футболист «Тоттенхэма» заявил Моуринью, что не хочет с ним работать
Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле провел беседу с главным тренером «шпор» Жозе Моуринью.
Советский спорт 05:46
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала «диванные» теории развода с Харламовым
Актриса Кристина Асмус с иронией отнеслась к версиям развода с юмористом Гариком Харламовым, выдвигаемым в социальных сетях.
РИА Новости 09:23
Общество
Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы
Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 08:01
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Макаров» вошел в акваторию Средиземного моря
Фрегат «Адмирал Макаров» вошел в акваторию Средиземного моря, пройдя через Босфор.
Дни24 09:11
Политика
Парад Победы в Москве завершился
На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru 04:31
Общество
Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что повышенные выплаты безработным гражданам продлят до конца лета.
РБК вчера в 10:42
Здоровье
В Тульскую область поступили новые офтальмологические микроскопы
Тульская пресса 10:11
Происшествия
Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором
Интерфакс 09:45
Политика
В Москве завершился парад Победы
На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летия Победы советских солдат в Великой Отечественной войне.
Компания 05:14
Армия и оружие
МИД Турции ответил Макрону на слова об «опасной игре» в Ливии
Турецкий МИД ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:38
Происшествия
Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев
Говорит Москва 02:42