Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиМВФ ухудшил прогноз по падению ВВП России до 6,6%

Аналитики МВФ опубликовали обновленный отчет с прогнозами основных макроэкономических показателей, в рамках которого ухудшили прогноз по падению ВВП России в 2020 году. Теперь, считают эксперты, сложились все предпосылки для падения ВВП РФ на уровне 6,6%.
Читать в источнике
Комментировать372

Подробнее о событии

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новости24 июня в 09:30

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

Эхо Москвы24 июня в 20:04

МВФ усугубил оценки падения и сроков восстановления мировой экономики

Коммерсантъ24 июня в 18:14

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК24 июня в 12:09

Экономика США переживает кризис времен Великой депрессии

Вести.Ruвчера в 10:47

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС24 июня в 09:17

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс24 июня в 09:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 21:18, Ашберн
Экономика

KLM получила помощь правительства Нидерландов в размере 3,4 млрд евро

Как сообщалось ранее, Air France получила поддержку французского правительства в размере 7 млрд евро, включая прямой заем объемом 3 млрд евро.
Интерфакс 08:46
Политика

Нефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении

РБК 15:39
63
Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
108
Политика

Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ 19:25
Политика

Как мнение Примакова по крымскому вопросу оказалось пророческим

По словам Косачева, Примаков не считал справедливой и юридически безупречной передачу Крыма Украине в 1954 году, но всегда подчеркивал важность защиты прав, свобод и интересов жителей полуострова.
РИА Новости Крым вчера в 17:00
3
Политика

Иран передаст Франции самописцы сбитого украинского Boeing в июле

Тегеран, 27 июня 2020, 03:27 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ICAO) подтверждает намерение Ирана доставить во Францию 20 июля самописцы сбитого им по ошибке над Тегераном украинского Boeing 737.
REGNUM 20:27
Политика

Меркель призвала задуматься над ролью Европы в мире без лидерства США

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Guardian призвала задуматься над ролью Европы в мире в случае отказа США выступать в качестве глобального лидера.
RT на русском 20:14
20
Общество

Названы тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости 20:50
Шоу-бизнес

Ефремов: Путин не просил меня садиться за руль

Артист отметил, что садиться за руль в тот вечер его не просили «ни Путин, ни кто-то другой».
Росбалт 16:59
1
Общество

Dr. Disrespect получил блокировку на Twitch. Возможно, навсегда

Популярный стример Гай Бэйм получил блокировку канала Dr.Disrespect на стриминговой платформе Twitch.
Спорт-Экспресс 19:52
2
Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку

Стилист сделал ей длинную густую челку. «Настроение челка!» - подписала она снимок.
Lisa.ru 10:45
2
Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 13:28
9
Хоккей

Защитник системы «Ак Барса» продолжит карьеру в «Торпедо»

24-летний воспитанник системы «Ак Барса» продолжит карьеру в «Торпедо». Речь идет о защитнике Марке Марине.
Казанские ведомости 14:13
1
Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 июня в 00:34
8
Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском 15:25
1K
Общество

В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова

Shraibikus News 16:16
91
Общество

«Студия Артемия Лебедева» разработала виртуального дизайнера

Pravda.Ru 04:43
30
Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
18
Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Газета.Ru 09:44
100
Общество

Осужденный условно Кирилл Серебренников обжалует приговор

Режиссер Кирилл Серебренников, получивший условный срок по делу «Седьмой студии», намерен обжаловать приговор.
Русская Планета 10:50
1
Технологии

В Google Play нашли 47 приложений и игр с троянами

Astera 08:24
11
Происшествия

Мосгорсуд оставил издателя «Медиазоны» Верзилова под арестом

Мосгорсуд оставил в силе арест на 15 суток участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова по делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).
Коммерсантъ вчера в 08:21
Политика

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ 06:48
121
Кино

Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

Свободная Пресса 20:24
1
Общество

Илон Маск снова назвал главу компании Amazon подражателем

Лос-Анджелес, США, 27 июня 2020, 01:56 — REGNUM Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал владельца американской компании Amazon Джеффа Безоса подражателем из-за покупки за $1,2 млрд стартапа Zoox, который связан с производством беспилотных автомобилей.
REGNUM 18:56
1
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
676
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
41
Происшествия

В США три человека умерли после употребления антисептика

В американском штате Нью-Мексико один человек ослеп и трое умерли после того, как выпили антибактериальное средство для рук.
РБК 19:53
9
Общество

Экономист заявил о возможном продлении выплат для семей с детьми

Возможно, к сентябрю семьи с детьми смогут получить еще по десять тысяч рублей выплат.
URA.Ru 24 июня в 01:44
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
1,6K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное