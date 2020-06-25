Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Если в апреле МВФ ожидал рост на 1,9%, теперь прогнозирует падение на 4,5%. Темпы роста ВВП в 2021 году понижены на 1,4 п.п. - до 6%. Экономику Бразилии также ждет более глубокое падение - на 9,1% по сравнению с 5,3%, ожидавшимися в апреле.
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Экономика США переживает кризис времен Великой депрессии

Вести.Ruвчера в 10:47

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новости24 июня в 09:30

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

Эхо Москвы24 июня в 20:04

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК24 июня в 12:09

МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Газета.Ruвчера в 04:29

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС24 июня в 09:17

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс24 июня в 09:06
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Авто

Mercedes-Benz отзовет в России 4270 автомобилей люксовых моделей

REGNUM 09:51
Общество

ПФР разъяснил условия получения 3 тысяч рублей доплаты к пенсии

Новые условия индексации социальных выплат будут введены Пенсионным фондом России (ПФР) с 1 июля текущего года.
Политическая Экспертиза 10:04
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Спорт

В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ

Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.
Известия 24 июня в 09:00
Общество

Microsoft анонсировала закрытие всех розничных магазинов

Корпорация Microsoft в рамках нового подхода к розничной торговле собирается закрыть все офлайн-магазины.
РБК 15:47
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Авто

В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС

Согласно документу, Lada предоставляет широкий выбор нишевых моделей. Такие машины покупают на территории Европы уже порядка 40 лет.
Evo-rus.com 07:29
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Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
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Происшествия

Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
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Футбол

Гончаренко вернулся в Москву и определился со своим будущим в ЦСКА

Газета.Ru 11:31
Кино

Марго «Харли Квинн» Робби сыграет в новых «Пиратах Карибского моря»

Российская газета 16:03
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Игры

Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077

На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей вчера в 19:31
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Экономика

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля

В среднем по РФ индексация составит 4 процента. Наибольший рост тарифов отмечается в Чечне – на 6,4%.
Evo-rus.com 15:09
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Путешествия

Стало известно, какие отели на Черном море подорожают больше всего

"Туристы с Дальнего Востока впервые поехали на курорты Крыма и Краснодарского края потому, что для них из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, теперь стали недоступны традиционные направления – Китай, Таиланд, Корея и Япония", – пояснил эксперт.
Радио Sputnik 20:00
Футбол

«Ахмат» не смог обыграть «Сочи» на своем поле

Московский Комсомолец 13:23
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
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Общество

Россия отчиталась в ООН о ликвидации крайней нищеты и голода

Среди других целей, по которым Россия продвинулась дальше всего, названы "Качественное образование", а также "Достойная работа и экономический рост".
Российская газета 14:36
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Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 12:50
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Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку

Стилист сделал ей длинную густую челку. «Настроение челка!» - подписала она снимок.
Lisa.ru 10:45
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью

Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза вчера в 09:15
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Футбол

ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»

В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
Российская газета 11:24
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Экономика

Финансовая подушка безопасности: как спать спокойно в кризис

По данным исследования "Сбербанк Управление Активами", россиянам из разных городов страны нужно от ₽ 240 тыс. до ₽ 580 тыс. на случай финансовых трудностей, а в среднем по России — около ₽ 350 тыс. Что влияет на размер финансовой подушки На то, сколько нужно отложить денег, влияют возраст и профессия.
РБК 13:19
Культура

Шнуров назвал «высшие точки в творчестве» Ефремова и Серебренникова

ИА Красная Весна 16:10
Футбол

Божович: у «Крыльев Советов» отменили чистый гол

"Зенит" обыграл "Крылья Советов" благодаря дублю Дзюбы с пенальти Судьи отменили гол "Зенита" в матче с "Крыльями Советов" после видеопросмотра Стала известна посещаемость матча 24-го тура РПЛ "Зенит" – "Крылья Советов"
Metaratings 16:17
Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
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Политика

Нефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении

РБК 15:39
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Политика

Иран передаст Франции самописцы сбитого украинского Boeing в июле

Тегеран, 27 июня 2020, 03:27 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ICAO) подтверждает намерение Ирана доставить во Францию 20 июля самописцы сбитого им по ошибке над Тегераном украинского Boeing 737.
REGNUM 20:27
Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК вчера в 05:33
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Экономика

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
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Армия и оружие

Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

Газета.Ru 16:59
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Космос

На борту микроспутника впервые создали квантовую запутанность

На борту микроспутника CubeSat ученые создали пары запутанных частиц света, которые можно использовать для передачи данных в системах защищенной квантовой связи.
ТАСС Наука вчера в 11:07
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Наука

Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Lenta.ru вчера в 22:50
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