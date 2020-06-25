Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМВФ ухудшил прогноз падения ВВП России до 6,6%

МВФ считает, что пандемия оказала на мировую экономику более негативное влияние, чем считалось ранее. Ожидание падения мирового ВВП ухудшили до 4,9% (–1,9 п. п.) в 2020 году. Прогноз по России ухудшили до падения ВВП на 6,6% (–1,1 п. п.).
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МВФ ухудшил прогноз экономического спада в Еврозоне

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Вести.Ru25 июня в 10:47
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В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:30
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Политика

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По словам Романовой, Идрисова уволили из-за того, что он брал деньги с подзащитных, работая с ними от имени «Руси сидящей».
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В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

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Мишустин подписал постановление о новых выплатах на детей до 16 лет

Ранее поддержать родителей с детьми предложил Владимир Путин.
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Газета.Ru 03:38
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем

РИА Новости вчера в 23:21
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Число выявленных случаев коронавируса на Украине превысило 40 тыс

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Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков

В подписи к снимку, который Фадеев опубликовал в инстаграме, он написал, что сбросил сто килограммов.
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Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в крупном размере".
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Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет

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Согласно документу, Lada предоставляет широкий выбор нишевых моделей. Такие машины покупают на территории Европы уже порядка 40 лет.
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Директор Ротару рассказал о финансовых проблемах певицы

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Вслед за столичным "Динамо", которому позволили сыграть в матче 24-го тура чемпионата России по футболу против ЦСКА основным составом, подобное разрешение от местного Роспотребнадзора получил и "Ростов".
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Где выявили заболевших коронавирусом в Самарской области 25 июня

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Терра 25 июня в 05:39
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