Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМВФ ухудшил прогноз падения ВВП России до 6,6%

МВФ считает, что пандемия оказала на мировую экономику более негативное влияние, чем считалось ранее. Ожидание падения мирового ВВП ухудшили до 4,9% (–1,9 п. п.) в 2020 году. Прогноз по России ухудшили до падения ВВП на 6,6% (–1,1 п. п.).
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МВФ прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6,6%

RT на русском09:11

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК10:00

МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год

Газета.Ru09:24

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России до 6,6%

Коммерсантъ10:27

МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год: мировой ВВП упадет на 4,9%

Комсомольская правда09:07

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс09:06

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС09:01
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:09, Ашберн
Происшествия

Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев

Говорит Москва 02:42
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Политика

Лукашенко после парада Победы отправился в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС 08:33
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Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
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Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

Газета.Ru 09:29
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Политика

Лукашенко назвал Москву столицей Родины

Москва, 24 июня 2020, 17:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву столицей Родины.
REGNUM 10:41
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Политика

В Кремле сообщили, кто из иностранных лидеров посетит парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, кто из лидеров иностранных государств посетит парад Победы в Москве.
Дождь вчера в 10:38
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Общество

Эксперт рассказал об аномальном числе зарегистрировавшихся на электронное голосование в Троицке

В Троицком районе Москвы на электронное голосование записались аномальное число граждан.
Дождь 09:11
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
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Киберспорт

Pokémon Unite: анонсирована первая MOBA с покемонами

Игромания.ру 10:23
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Общество

В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

В результате инцидента с танком Т-34 на параде Победы в Севастополе никто не пострадал, машина продолжила движение за колонной.
Известия 08:35
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Происшествия

Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором

Интерфакс 09:45
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Футбол

Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе

Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 08:41
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Шоу-бизнес

Асмус высказалась о версиях её развода с Харламовым

В Интернете появилось множество версий развода Кристины Асмус и Гарика Харламова, и актриса вынуждена на них реагировать.
News.ru 09:44
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Армия и оружие

В Нагорном Карабахе снова может начаться война

Аргументы недели 21 июня в 12:24
Общество

Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
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Шоу-бизнес

Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце

После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Народные новости вчера в 04:09
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Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
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Общество

Кустурица посетил главный храм Минобороны России

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
Lenta.ru 10:10
Политика

Посол рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается общественностью в ФРГ.
Известия 10:54
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Происшествия

Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Брат замурованного в бетон ребенка в Астрахани знал об убийстве, однако молчал о случившемся.
Lenta.ru 07:24
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Армия и оружие

В Средиземное море вошел ракетный фрегат ЧФ «Адмирал Макаров»

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в среду проследовал в Средиземное море, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Интерфакс 06:55
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Политика

Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич написал в Facebook, что испытал невероятные эмоции во время парада Победы в Москве.
Газета.Ru 09:59
Политика

Президент Польши назвал своей целью оставить войска США в Европе

Президент Польши Анджей Дуда назвал своей целью оставить войска США в Европе.
Lenta.ru 10:58
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
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Здоровье

Ученые рассказали о симптомах рака кишечника

Рак кишечника, например, проявляется через потерю энергии и возникновения усталости.
ToDay News Ufa вчера в 04:27
Интернет

Huawei взлетела в рейтинге самых инновационных компаний

В рейтинге самых инновационных компаний Huawei в течение года взлетела с 48 на 6 место, об этом свидетельствует свежий рейтинг консалтинговой компании BCG, 24 июня передает отраслевой ресурс Ixbt.com.
ИА Красная Весна 09:56
Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
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Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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