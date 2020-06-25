Экономика
ИнтерфаксМВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
Если в апреле МВФ ожидал рост на 1,9%, теперь прогнозирует падение на 4,5%. Темпы роста ВВП в 2021 году понижены на 1,4 п.п. - до 6%. Экономику Бразилии также ждет более глубокое падение - на 9,1% по сравнению с 5,3%, ожидавшимися в апреле.
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Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Ведомости вчера в 09:49
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 25 июня в 14:00
Экономика
Правительство РФ выделит более 270 млрд рублей на детские выплаты
Москва, 25 июня 2020, 13:32 — REGNUM На единовременную выплату детям до 16 лет 10 тыс. рублей будет выделено свыше 270 млрд рублей.
REGNUM 25 июня в 06:32
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:06
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
Общество
Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте
Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил вероятность инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха.
РИА Новости 02:11
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
ИА Красная Весна 03:34
Футбол
Эксперт считает, что арбитр ошибся в пользу «Зенита» в матче с «КС»
Бывший арбитр всероссийской категории Владимир Федотов считает, что судья матча «Зенит» - «Крылья Советов» ошибочно назначил первый пенальти в ворота самарской команды, с которого «сине-бело-голубым» удалось сравнять счёт.
Свободная Пресса вчера в 16:57
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
Политика
NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных
В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59
Спорт
В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ
Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.
Известия 24 июня в 09:00
Общество
В России выявлено 6852 случая коронавируса
Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в России составило 6852.
BFM.ru 03:46
Политика
В Крыму рассказали о великодушии России в отношении Украины
После воссоединения полуострова с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились.
Lenta.ru 02:30
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
Общество
Ветеран с ненастоящим орденом был замечен на параде в Петербурге
В Петербурге во время парада Победы был замечен ветеран с ненастоящим орденом.
AllNW.ru вчера в 16:07
Общество
Количество заболевших коронавирусом за сутки в России выросло менее чем на 7 тысяч человек
6850 новых инфицированных выявили за последние сутки по всей стране, второй день подряд это число ниже 7 тысяч – последний рас такие цифры фиксировались в апреле.
Эхо Москвы 04:03
Политика
Американское издание объяснило, почему Россия «одержима» Второй мировой войной
Появились даже фразы об "одержимостью" России Второй мировой войной. Статью об этом опубликовало издание The Christian Science Monitor.
Военное обозрение 03:48
Здоровье
Участники шаманского обряда в Бурятии массово заболели коронавирусом
В ходе эпидрасследования выяснилось, что в шаманском родовом обряде обоо тахилга в Шулутах принял участие 31 человек, установлены 20 человек, контактных с участниками религиозного действа.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 03:11
Общество
Во время голосования по Конституции жительница Омска выиграла квартиру
ИА Красная Весна вчера в 22:47
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv вчера в 06:45
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые опубликовала фото с 2-летним внуком
Знаменитость впервые решилась показать своего двухлетнего внука Льва. 20 мая 2018 года сын Леры Жан Ленюк впервые стал отцом.
Территория новостей 02:09
Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии
В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
RT на русском вчера в 18:22
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Кино
Марго Робби исполнит роль в женской версии «Пиратов Карибского моря»
Актриса Марго Робби снимется в ремейке фильмов "Пираты Карибского моря". Все главные роли здесь должны сыграть женщины.
Ревизор.ру 01:41
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество
США за сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Согласно информации агентства Reuters, за минувшие сутки в США выявили 40 870 случаев COVID-19.
Политическая Экспертиза вчера в 23:00
Энергетика
«Газпром» планирует увеличить поставки газа в Китай
В 2020 году объем поставок российского газа может вырасти на дополнительные 6 млрд. куб. м. Ежегодно китайским потребителям будет идти около 44 млрд. куб. м. При этом руководство "Газпрома" надеется, что физический экспорт газа превысит 130 млрд куб. м. Напомним, представители "Газпрома" долгое время вели переговоры с Китаем о полномасштабных поставках топлива.
ГЛАС.RU вчера в 09:37